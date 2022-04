Novi ministar otkrio odakle mu brod, zgrada, 50 zemljišta, milijuni na računu... 'Teško radim i riskiram'

Ulaskom Ivana Paladine, novog ministra graditeljstva, u Vladu srušen je rekord po osobnoj imovini koji je do jučer držao ministar vanjskih poslova Goran Grlić Radman. Paladina je objavio svoju imovinsku karticu, iz koje se može iščitati da mu je ukupni imetak vrijedan oko 40 milijuna kuna, i to bez vrijednosti njegova 10-postotnog udjela (po nekim procjenama to je najmanje 20 milijuna kuna) u Kupari Luxury Hotels, koncesionaru turističkog megaprojekta koji bi ruševno bivše odmaralište JNA trebao pretvoriti u luksuzno turističko odredište.



Ministar je stopostotni vlasnik tvrtke Delta savjetovanje, a uz to posjeduje stan i stambeno-poslovnu zgradu u Zagrebu te više od 50 oranica i građevinskih zemljišta u Beravcima kod Velike Kopanice. Zajedno sa suprugom, uspio je uštedjeti i 1,25 milijuna kuna, a prijavljuje i potraživanja vrijedna 19,4 milijuna kuna. A do svega toga došao je, uvjerava nas, uz pomoć kredita i ulaganja koja su ponekad bila vrlo rizična, no na kraju su se pokazala kao dobre procjene.