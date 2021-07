Šef Porezne uprave: Provjeravaju se svi dužnosnici koji moraju prijaviti imovinske kartice

Porezna uprava bila je uključena u nadzore računa 122 ljudi u posljednjim uhićenjima, potvrdio je to za Dnevnik Nove TV šef Porezne uprave Božidar Kutleša.

- Osoba koja je bila predmet nadzora ima svoj bliski krug fizičkih i pravnih osoba koje su bile predmet nadzora. Trenutno imamo izdvojene rizične osobe, nadodao je.

Osim toga, pročešljavaju se i svi dužnosnici koji moraju prijaviti imovinske kartice, a podatke Porezna uprava razmjenjuje s Povjerenstvom za sukob interesa.

- Svi su u posebnoj analizi, to ne znači da je to krug osoba koji je jedino u analizi, ali ovo je jedna, recimo to tako, posebna analiza gdje će se pročešljati oni kao potencijalo rizična osoba, kazao je.

No, je li problem što neki dužnosnici prebacuju imovinu na prijatelje i kumove, Kutleša govori da je predobrada jedan od koraka kojim istražitelji pokušavaju povezati sve osobe koje nisu formalno povezane s osobom koja se istražuje.

- Teško je reći koliko su koraka ispred nas, ali vjerujem da svojim radom Porezna uprava smanjuje taj procjep, govori Kutleša.

