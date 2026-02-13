Analitičar Puhovski o Milanovićevoj listi: 'Ako on bude na čelu oporbe, neka im Bog pomogne'

Dvije godine prije redovitog termina parlamentarnih izbora politička scena ponovno bruji o mogućem povratku Zorana Milanovića u izbornu arenu, ali ovaj put, prema nagađanjima, ne na čelu SDP-a, nego s neovisnom listom. Iako službene potvrde nema, sama ideja već je pokrenula niz kalkulacija u oporbi i otvorila pitanje može li takav potez promijeniti odnose snaga. Ključno je pitanje kako bi Milanović tehnički izveo kandidaturu. Na prošlim parlamentarnim izborima pokušao je sudjelovati kao kandidat za premijera dok je još obnašao dužnost predsjednika Republike, što je izazvalo oštre prijepore oko ustavnosti takvog poteza.

Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za N1 ističe da bi eventualni novi pokušaj morao biti u potpunosti usklađen s Ustavom. „Svi pristojni ljudi nadaju se da bi ovoga puta predsjednik to izveo na Ustavom dopušteni način, a ne brahijalnim povređivanjem Ustava, kao što je prošli put pokušao. Ako bi se to izvelo na dopušten način, imalo bi smisla jedino u slučaju jedinstvene liste SDP-a i Možemo s Milanovićem na čelu“, rekao je Puhovski.

Upozorava i da bi izlazak lijeve oporbe u više kolona ponovno mogao dovesti do rasipanja glasova, kao što se dogodilo na prošlim izborima. No, prema njegovoj procjeni, zajednička lista trenutačno ne izgleda realno jer SDP pokazuje znakove političkog distanciranja od Milanovića. „Bili bi prisiljeni prihvatiti činjenicu da nemaju vodećeg kandidata koji ima uvjerljivost. Stranci rejting raste i kad ništa ne radi. Dok im ide dobro, teško će prihvatiti povratak pod Milanovićev kišobran“, ocijenio je Puhovski, dodajući da SDP trenutačno nema lidera s dovoljno političke težine.

Prema njegovu mišljenju, koncept s Milanovićem kao nositeljem liste imao bi puni politički smisao samo u izravnom sučeljavanju s aktualnim premijerom Andrejem Plenkovićem. „Dogodi li se neki zov izvana koji bi Plenkovića odveo iz Hrvatske, onda bi se na izborima vjerojatno moglo i bez Milanovića“, smatra Puhovski, aludirajući na mogućnost promjene na čelu HDZ-a koja bi promijenila izbornu dinamiku. U slučaju održavanja izbora u redovnom terminu, Milanović bi morao podnijeti ostavku na predsjedničku dužnost, što bi automatski otvorilo pitanje prijevremenih predsjedničkih izbora i dodatno zakompliciralo političku situaciju.

Iako je predsjednik u više navrata tvrdio da se više ne planira aktivno baviti politikom, Puhovski podsjeća da je slične izjave davao i prije predsjedničke kandidature 2019. godine. „Njemu sigurno ne treba vjerovati. A pitanje je i ima li dovoljno radnih sposobnosti za funkcioniranje na poziciji predsjednika Vlade. On se razbaškario u poluumirovljeničkoj poziciji predsjednika države, za što je po svojim godinama relativno mlad, ali po radnim navikama nije“, rekao je Puhovski za N1.

U javnosti su se već pojavile procjene da bi potencijalna „Milanovićeva lista“ mogla osvojiti oko 13 posto glasova, no Puhovski upozorava da takve brojke stvaraju privid preciznosti bez čvrstog uporišta. S druge strane, motiv oporbe ostaje jasan – smjena HDZ-a s vlasti. SDP-ov zastupnik Mišel Jakšić nedavno je poručio da će stranka „napraviti sve da HDZ izgubi izbore“. No Puhovski smatra da mobilizacija birača isključivo na anti-HDZ retorici nije dovoljna.

„Pokušali su na prošlim izborima dobiti većinu histeričnim dokazivanjem da je Ivan Turudić smak svijeta, a on je pohapsio pola HDZ-a. Bila je to preslaba udica za pecanje većine. Imali su i onaj skup na Markovu trgu koji je doista bio na rubu huškačke histerije. Mislim da mobilizacija pod egidom onog starog filma 'Bit će skoro propast svijeta' jednostavno ne funkcionira jer će netko onda odgovoriti u skladu s nastavkom pjesme iz tog filma: 'Neka bude, nije šteta.' Ne vidjeti da je HDZ imao uspjeha i da se životni standard povećao, doista znači promašiti realnost. A bez kontakta s realnošću ne možete imati ozbiljan izborni program. Meni se čini da oni to nemaju“, zaključio je.

Dodaje kako je SDP tek na nedavnoj stranačkoj konvenciji počeo govoriti o temama koje nalikuju klasičnom socijaldemokratskom programu, ali je pritom, kaže, napravio i ozbiljan gaf. „Odmah su se osramotili iskazom kako su ukinuli načelo unutarstranačkih izbora ‘jedan član, jedan glas’ kazavši da to nije dovelo do demokratizacije, nego do pogoršanja međuljudskih odnosa. To ne bi rekao ni Višinski“, poručio je.

Prema Puhovskom, lijevo-zelena oporba na izbore bi trebala izaći s jasnim, dosljednim i realnim programom, osobito ako želi mobilizirati apstinente i mlađe birače. „Na tim izborima bit će malo preuzimanja s tuđeg terena. Radi se o tome da se mobilizira one koji nisu ranije išli na izbore, prije svega mlade ljude. Osim, naravno, ako se Milanović ne pojavi kao vođa neke vrste ujedinjene fronte. No tada će trebati izdržati i njega, a u tome neka im Bog pomogne“, zaključio je Puhovski u razgovoru za N1.