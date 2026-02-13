Naši Portali
EKOLOŠKA BOMBA

Alarmantni nalazi u Gospiću: Otpad pun otrova, količine i do 20 puta iznad granice

13.02.2026.
u 15:30

Prema analizama Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, u otpadu su utvrđene višestruko povišene koncentracije teških metala

Na obljetnicu otkrića čak 35.000 tona plastičnog i opasnog medicinskog otpada u Gospiću, Fond za zaštitu okoliša raspisao je javnu nabavu za prvu fazu sanacije. Kako piše 24sata, u ovoj fazi planira se uklanjanje oko 3.500 tona rasutog mljevenog otpada oko silosa PPK Velebit, što čini tek deset posto ukupne količine. Nakon toga slijedi sanacija skladišta, silosa i iskopavanje zakopanog otpada.

Prema analizama Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, u otpadu su utvrđene višestruko povišene koncentracije teških metala. Kako navodi 24sata, još 2024. izmjereno je 15 puta više olova i pet puta više kadmija od dopuštenih vrijednosti za poljoprivredno tlo. Najnoviji uzorci pokazuju i do 19 puta više kadmija te 13,5 puta više olova.

Takve vrijednosti, ističe se, znače ozbiljno onečišćenje. Olovo i kadmij zadržavaju se u tlu, ulaze u prehrambeni lanac i predstavljaju zdravstveni rizik, posebno jer se lokacija nalazi u naseljenom području Analize vode za piće pokazuju da je ona zasad sigurna, no zabilježeno je blago povišenje antimona. Građanska inicijativa „Gospić je naš dom“ traži javnu objavu svih nalaza, uz pitanje zašto podaci iz 2024. nisu ranije objavljeni.
