Lukašenko: NATO bi se, da ih Rusija nije nadmudrila, organizirao i zadao udarac

Danas je 149. dan ruske invazije na Ukrajinu. Očekuje se da će Rusija i Ukrajina danas potpisati sporazum o nastavku izvoza žitarica iz Crnog mora. Britanija će u Ukrajinu poslati mnoštvo topničkih topova i više od 1600 protutenkovskog oružja. Rusija tvrdi da su Ukrajinci dronom napali nuklearnu elektranu Zaporižje. Rusija će "uskoro ostati bez snage" i napraviti operativnu pauzu, nudeći Ukrajini priliku da uzvrati udarac, rekao je šef britanske obavještajne službe.

Tijek događaja:

13:00 - Ruski ministar obrane Sergej Šojgu boravit će u petak u Istanbulu kako bi potpisao sporazum s Ukrajinom o izvozu žitarica koji podržava UN, priopćio je Kremlj.

U razgovoru s novinarima u petak, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je: "Da, možemo potvrditi da je ministar obrane Shoigu otišao u Tursku. Danas možemo potvrditi da je dogovor u pripremi".

12:24 - Rusija ne potiče krizu s hranom i nastavit će isporučivati hranu i energiju te ispunjavati međunarodne sporazume, obećao je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.

U članku koji se pojavio u nekoliko listova prije puta u Afriku, Lavrov je napisao da su "spekulacije zapadnjačke i ukrajinske propagande da Rusija navodno izvozi glad apsolutno neutemeljene".

Lavrov je naglasio da su problemi počeli za vrijeme pandemije koronavirusa, kad je Zapad koristio svoj novac da preusmjerava robne i prehrambene lance, "pogoršavajući zbog toga situaciju u zemljama u razvoju koje ovise o uvozima hrane".

"Rusija će nastaviti savjesno ispunjavati svoje obaveze prema međunarodnim ugovorima u pogledu izvoza hrane, gnojiva, izvora energije i druge robe životno važne za Afriku", rekao je Lavrov.

11:35 - Rusko ministarstvo obrane tvrdi da je ubilo "do 300 nacionalista" u napadu na školsku zgradu u Kramatorsku.

U svom dnevnom operativnom brifingu, ministarstvo je reklo, ne pružajući nikakve dokaze:

"Kao rezultat udara zemaljskim preciznim oružjem, uništeno je privremeno mjesto raspoređivanja nacionalističke formacije u zgradi škole br. 23 u gradu Kramatorsk. Eliminirano je do tri stotine nacionalista i više od 40 jedinica specijalne opreme.

Ministarstvo je također priopćilo da je u razdoblju od 5. srpnja do 20. srpnja uništilo četiri lansera i jedno transportno-utovarno vozilo američkog raketnog sustava Himars. Također tvrdi da je oborio 12 ukrajinskih dronova".

Nijedna od tvrdnji ruskog ministarstva obrane nije neovisno provjerena.

10:56 - Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko istaknuo je svoju podršku odluci Rusije da pokrene specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini u intervjuu za agenciju France-Presse (AFP), javlja TASS.

"Podržavam Rusiju. Ne samo zato što imamo uniju s Rusijom. I ne samo zato što smo zakonski dužni to učiniti temeljem sporazuma s Rusijom s ciljem stvaranja zajedničke skupine snaga u zapadnom smjeru, s bjeloruskom vojskom to je većina toga. To je dobro poznata činjenica već neko vrijeme, to je naša doktrina", istaknuo je Lukašenko.

"Razlog je taj što bi se članice NATO-a, da ih Rusija nije nadmudrila, organizirali i zadali udarac Rusiji", istaknuo je Lukašenko.

10:20 - Rusija je na popis 'neprijateljskih država' dodala pet novih država među kojima i Hrvatsku. Više o tome čitajte OVDJE.

10:15 - Samoproglašena Narodna Republika Donjeck objavila je podatke o žrtvama u posljednja 24 sata, tvrdeći da je jedna osoba ubijena, a sedam ozlijeđeno na teritoriju koji zauzima. Tvrdi da je to rezultat ukrajinskog granatiranja. Tvrdnje nisu neovisno provjerene.

10:00 - Od početka ruske invazije na Ukrajinu, 637 civila je ubijeno, a još 1641 je ozlijeđen kao rezultat granatiranja i bombardiranja u Donjeckoj regiji. Broj ruskih žrtava u Mariupolju i Volnovahi trenutno nije poznat. Nijedna od tvrdnji nije neovisno provjerena.

9:30 - Serhai Haidai, ukrajinski guverner Luhanska, objavio je na Telegramu da "Rusi bacaju sve svoje rezerve u bitku. "Tijekom proteklog dana gotovo svako selo i grad do kojeg neprijateljsko oružje trenutačno može doseći granatirano je raketnim topništvom”, objavio je.

9:00 - Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva priopćilo je kako vjeruje da Rusija doživljava "kritičan nedostatak" projektila za kopnene napade, čak i dok napreduje prema Kramatorsku i Siversku.

U Donbasu ukrajinske snage nastavljaju odbijati ruske pokušaje napada na elektranu Vuhlehirsk. Rusko topništvo ostaje usredotočeno na područja oko gradova Kramatorsk i Siversk. Rusija je povećala svoju upotrebu raketa za protuzračnu obranu u sekundarnom načinu napada s zemlje zbog kritičnog nedostatka namjenskih projektila za napad s zemlje.

Rusija je gotovo sigurno rasporedila S-300 i S-400 strateške protuzračne obrambene sustave, dizajnirane za obaranje zrakoplova i projektila na velikim udaljenostima, blizu Ukrajine od početka invazije.

Ovo oružje ima relativno male bojeve glave, dizajnirane za uništavanje zrakoplova. Mogli bi predstavljati značajnu prijetnju vojnicima na otvorenom i u lakim zgradama, ali je malo vjerojatno da će probiti čvrste strukture.

Postoji velika vjerojatnost da će ovo oružje promašiti ciljane mete i uzrokovati civilne žrtve jer projektili nisu optimizirani za tu ulogu, a njihove će posade imati malo obuke za takve misije", stoji u izvješću.

7:16 - Rusija će podržati Afriku da "dovrši proces dekolonizacije", rekao je njezin ministar vanjskih poslova.

U izjavama koje je objavilo rusko ministarstvo vanjskih poslova, Sergej Lavrov je rekao da je Rusija uvijek podržavala Afrikance "u njihovoj borbi za oslobođenje od kolonijalnog ugnjetavanja".

"Mi smo solidarni sa zahtjevima da se dovrši proces dekolonizacije", dodao je.

