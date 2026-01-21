Naši Portali
TEKTONSKE PROMJENE

Legendarni proizvođač odgovorio na Macronov poziv na prelazak u 'ratnu ekonomiju': Počinje praviti dronove

Foto: Blondet Eliot/ABACA, Fourmy Mario/ABACA
1/2
VL
Autor
Šimun Ilić
21.01.2026.
u 11:38

Renaultov direktor za rast Fabrice Cambolive otvoreno priznaje da je inicijativa došla odozgo. Ministarstvo oružanih snaga javilo se prije nekoliko mjeseci s jasnim ciljem: izgraditi domaću industriju vojnih dronova

Francuska automobilska industrija ulazi u ratnu ekonomiju bez puno ceremonije. Renault, simbol masovne proizvodnje i civilne mobilnosti, uskoro počinje proizvoditi borbene besposadne letjelice dugog dometa. Ne prototipe, ne demonstratore tehnologije, nego oružje. U velikim količinama. Po ugovoru s Glavnom upravom za naoružanje Francuske i u partnerstvu s domaćom obrambenom tvrtkom Turgis Gaillard.

Informaciju je prvi objavio L’Usine Nouvelle, a Renault ju je potom i potvrdio, iako bez ulaska u osjetljive detalje. Govori se o potencijalnom ugovoru vrijednom do milijardu eura kroz deset godina. Proizvodnja bi se, prema francuskim medijima, odvijala u Le Mansu i Cléonu, zapadno od Pariza, piše Defence News.

Renaultov direktor za rast Fabrice Cambolive otvoreno priznaje da je inicijativa došla odozgo. Ministarstvo oružanih snaga javilo se prije nekoliko mjeseci s jasnim ciljem: izgraditi domaću industriju vojnih dronova. Renault nije pozvan zbog oružja, nego zbog onoga što Europa kronično nema – industrijske discipline, volumena, brzine i kontrole troškova. Drugim riječima, onoga što automobilske tvornice rade desetljećima, a obrambena industrija rijetko.

Letjelice koje će se proizvoditi bit će daljinski vođene udarne besposadne platforme dugog dometa, vrlo slične iranskom Shahedu. Jeftine, relativno jednostavne, ali izuzetno učinkovite u ratu iscrpljivanja. Upravo takvi dronovi danas definiraju bojišta u Ukrajini. Ne zato što su sofisticirani, nego zato što ih ima puno. I jer zasićuju protuzračnu obranu do pucanja.

Plan je ambiciozan. Do 600 komada mjesečno. To više nije obrambena manufaktura, to je industrijska linija i tu dolazimo do srži problema u Europi: godine ulganja u skupe sustave, skupe, savršene i rijetke. Rat u Ukrajini pokazao je da pobjedu često odnosi onaj tko može proizvoditi brže, više i jeftinije. Francuska je to shvatila i zato zove Renault.

Emmanuel Macron već neko vrijeme govori o prelasku na "ratnu ekonomiju". Nije to fraza za medije, već je upozorenje industriji da se prilagodi ili će vojska kupovati drugdje. Isto je ranije signalizirao i bivši ministar obrane Sébastien Lecornu, kada je otvoreno rekao da Francuska traži automobilsku tvrtku za proizvodnju dronova. Renault je očito bio najspremniji.

Za nas u Hrvatskoj ova priča nije samo zanimljivost iz Pariza. Ona je primjer. Hrvatska ima znanje još iz Domovinskog rata, ima inženjere, ima industrijsku tradiciju, ali i kroničnu sklonost da obranu promatra kao trošak, a ne kao industrijsku priliku. Prisjetimo se, Hrvatske je među prvim zemljama u svijetu počela razvijati bespilotne letjelice, još tijekom Domovinskog rata tu je bio M-99 Bojnik

Ključne riječi
Emmanuel Macron Francuska Renault dronovi

Komentara 1

ČU
Čuružan
11:44 21.01.2026.

Jel opet Rusija pretnja ? Očigledno je da je cilj 'maznuti' pare iz budžeta, pa će malo biti i za Makrona.

