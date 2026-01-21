Strahuju od napada Amerikanaca, pa osmislili detaljan ratni plan: 'Imala bi najviše tri mjeseca za pripremu'

Kanadske oružane snage izradile su detaljan model obrane od moguće invazije Sjedinjenih Američkih Država, potaknute ponovljenim izjavama predsjednika Donalda Trumpa da bi Kanada trebala postati "51. država" SAD-a. Prema ekskluzivnom izvješću kanadskog lista The Globe and Mail, generali su zaključili da bi konvencionalna obrana bila nemoguća zbog ogromne američke vojne nadmoći, pa bi se Kanada morala osloniti na nekonvencionalno ratovanje, taktike gerile, zasjeda i dronova. Model predviđa da bi američke snage, vjerojatno predvođene marincima mogle svladati kanadsku konvencionalnu obranu na kopnu i moru za samo dva do sedam dana. Kanada, s 71.500 aktivnih vojnika i 30.000 rezervista, nema šanse u otvorenom sukobu protiv američke vojske od 2,8 milijuna pripadnika. Umjesto toga, plan uključuje zasjede u stilu "udari i bježi" od strane profesionalnih jedinica i naoružanih civila, masovnu upotrebu dronova za nanošenje maksimalnih žrtava okupatorskim snagama, dugotrajnu pobunu sličnu 20-godišnjem ratu u Afganistanu protiv SAD-a, pozivanje saveznika (Velika Britanija, Francuska) u pomoć.

Generalica Jennie Carignan, načelnica obrambenog stožera, već je najavila stvaranje pričuvnih snaga od čak 400.000 dobrovoljaca, uglavnom civila, kako bi se ometale invazijske snage. Visoki izvori u ministarstvu obrane procjenjuju da bi Kanada imala najviše tri mjeseca za pripremu nakon prvih znakova gomilanja američkih trupa na granici, prenosi The Telegraph.

"Nevjerojatno je da bi SAD doista izvršili invaziju. Ali ni tada Amerika ne bi imala dovoljno trupa da okupira svaki veći grad u Kanadi. Njihova jedina nada bio bi ruski prodor na Kijev i nada da će to uspjeti i da će se ostatak zemlje predati nakon što zauzmu vlast u Ottawi. Kao i Ukrajina, bilo bi mi nezamislivo da bismo odustali ako bi nam zauzeli glavni grad", kazao je umirovljeni general-pukovnik Mike Day, bivši glavni strateški planer. Kanadski premijer Mark Carney izjavio je u utorak u Davosu da Trumpove izjave o Grenlandu i Kanadi predstavljaju "pukotinu" u svjetskom poretku.

Trump je više puta ismijavao Kanadu kao "51. državu", nazivajući bivšeg premijera Justina Trudeaua "guvernerom velike države Kanade" i šalio se da bi Kanada bila bolje pod američkom upravom. Prošlog kolovoza uveo je carine od 35 posto na kanadske proizvode koje su kasnije smanjene, a nedavno je na društvenim mrežama podijelio AI-generiranu mapu SAD-a koja uključuje Kanadu, Grenland i Venezuelu. Prema NBC Newsu, Trump još uvijek ima "fiksaciju" na ideju da Kanada postane dio SAD-a jer navodno nije sposobna nositi se s prijetnjama Kine i Rusije sa sjevera. Svi vojni izvori i eksperti ističu da je američka invazija "izuzetno malo vjerojatna".