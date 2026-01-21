Naši Portali
OBJAVILI ZAJEDNIČKU IZJAVU

Potpredsjednik SAD-a JD Vance i druga dama otkrili radosnu vijest: 'Posebno smo zahvalni...'

FILE PHOTO: U.S. VP Vance attend the 250th anniversary celebration of the United States Marine Corps at Camp Pendleton
Foto: MIKE BLAKE/REUTERS
1/3
VL
Autor
Andrej Matijašević/Hina
21.01.2026.
u 11:20

JD Vance, porijeklom iz Ohija, i Usha, kći indijskih imigranata, upoznali su se dok su pohađali pravni fakultet na Yaleu

Potpredsjednik SAD-a JD Vance i njegova supruga Usha u srpnju će dobiti svoje četvrto dijete, dječaka, objavio je par u zajedničkoj izjavi u utorak. Usha Vance objavila je vijest na X računu druge dame, gdje je par istaknuo da su ona i beba "dobro".

"Tijekom ovog uzbudljivog i užurbanog vremena, posebno smo zahvalni vojnim liječnicima koji se izvrsno brinu o našoj obitelji i ​članovima osoblja koji čine toliko toga da možemo služiti zemlji dok uživamo u prekrasnom životu s našom djecom", naveli su supružnici Vance.

JD Vance, porijeklom iz Ohija, i Usha, kći indijskih imigranata, upoznali su se dok su pohađali pravni fakultet na Yaleu gdje su diplomirali 2013. Njihov prvi sin, Ewan, rođen je 2017., a nakon njega još jedan sin, Vivek, 2020. Kći para, Mirabel, rođena je 2021.
