ALEKSANDAR INFLUENCER

VIDEO U Davosu uzdrman svjetski poredak, a Vučić radi 'room tour': 'Krevet je malo kraći, upotrebljen je IKEA stil'

Foto: screenshot/instagram
1/7
VL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
22.01.2026.
u 19:09

Ovo mu je, kako je sam rekao, jedanaesti ili dvanaesti put kako je na godišnjem sastanku, ali novo za njega je da je smješten u samom Davosu

U Davosu se održava godišnji sastanak Svjetskog ekonomskog foruma (WEF). Skupila se politička elita, sve što se događa pod budnim je okom javnosti, a dosta toga uzdrmalo je svjetski poredak. Nižu se reakcije - kako političara, tako i javnosti. Međutim, ima i onih koji su se odlučili koncentrirati na nešto sasvim drugačije. Naime, predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić je tijekom boravka u Švicarskoj odlučio napraviti video prostora u koji je smješten, odnosno, kako bi se to danas popularno nazvalo 'room tour'. 

Srpski predsjednik smješten je u Klosterima, 20-ak kilometara od zračne luke. Ovo mu je, kako je sam rekao, jedanaesti ili dvanaesti put kako je na godišnjem sastanku, ali novo za njega je da je smješten u samom Davosu, pa je to očito bio dovoljan razlog da pratiteljima na društvenim mrežama otkrije kako izgleda njegova soba. 'Ovo je valjda jedna od najboljih soba ovdje, vidjet ćete, u skladu sa švicarskom skromnošću to je uređeno onako u namještaj IKEA stil', objasnio je. 

Primijetio je da je upotrebljeno 'jednostavno drvo', te da 'nema ništa posebno'. Požalio se da je krevet malo kraći, ali 'sreća nema graničnik', pa se mogao ispružiti. Pokazao je i ostatak, podijelio s pratiteljima gdje drži svoje košulje, a istaknuo je da se radi o 'specijalnom apartmanu s kuhinjom u kojoj si možete skuhati čaj'. Osim toga, javnost je dobila uvid i u dnevni boravak u kojem 'rado prima goste i voli čitati, posebno knjigu o Winstonu Churchillu'. Nakon obilaska istaknuo je da se vraća u Beograd u četvrtak navečer, te da mu 'srce jače kuca kad sleti na beogradski aerodrom i tome se jako veseli'. 
Vučić iz Davosa o Hrvatskoj: 'Podcijenili smo ih. Danas nismo glupi kao prije 30 godina’

Ključne riječi
Švicarska apartman Davos Aleksandar Vučić

Komentara 5

Pogledaj Sve
KP
Karlovacko pivo
20:03 22.01.2026.

Koliko para toliko muzike ima Davos i boljih soba samo se treba malo dublje pružit ruku u džep

Avatar Fejk Njuz
Fejk Njuz
20:18 22.01.2026.

hahaha... valjda najjeftiniji apartman u davosu - namješten za studente. a lijepousti ne kuži da su ga smjestili kao zadnjeg prosjaka

DI
dinol
19:55 22.01.2026.

Jel je to onsj koji je, u Glini, prije tridesetak godina lagao Srbe???

