Afrička svinjska kuga (ASK) dodatno je otežala uzgoj svinja u Hrvatskoj. Najpogođeniji su mali uzgajivači, od kojih nemali broj smanjuje proizvodnju ili potpuno odustaje od nje, a to u konačnici utječe na ukupne rezultate na državnoj razini, ističe dr. sc. Goran Buturac, istraživač Ekonomskog instituta Zagreb, u svojoj najnovijoj analizi "Crni dani za domaće svinjogojstvo: Ima li svjetla na kraju tunela?".
3
PRIVATNI ŽIVOT SMIJENJENOG MINISTRA
FOTO Supruga Vilija Beroša iza sebe ima propali brak, a s njim je dobila još dvoje djece. Evo kako je pričala o njemu
SUDJELOVALE U 'BIG BROTHERU'
FOTO Sjećate li se seksi sestara Barbare i Tine Šegetin? Povukle su se iz javnosti, a evo čime se danas bave
Nevjerojatan učinak