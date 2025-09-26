Crni dani za domaće svinjogojstvo – ima li svjetla na kraju tunela?

NOVI MODEL FINANCIRANJA

Glavina: Nove porezne izmjene dodatna su Vladina injekcija hrvatskom sportu, a ponajviše klupskom sportu

"To je nešto što je sustav dugo tražio, kako bi uspjeli privući što veća privatna ulaganja u sport pa sada ovim izmjenama potičemo porezne obveznike da sve više sudjeluju u financiranju sportskih organizacija na način da će im se smanjiti porezna osnovica za rashode sponzorstava koje ulažu u sport“, rekao je ministar turizma i sporta.