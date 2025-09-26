Naši Portali
KRIZA SVINJETINE RASTE

Crni dani za domaće svinjogojstvo – ima li svjetla na kraju tunela?

Autor
Jolanda Rak Šajn
26.09.2025.
u 12:30

Ne samo da za proizvodnju svinja postoji potražnja na tržištu već ona može postati i vrlo isplativa, a za to nam trebaju ozbiljni iskoraci, tvrdi dr. sc. Goran Buturac iz EIZ-a

Afrička svinjska kuga (ASK) dodatno je otežala uzgoj svinja u Hrvatskoj. Najpogođeniji su mali uzgajivači, od kojih nemali broj smanjuje proizvodnju ili potpuno odustaje od nje, a to u konačnici utječe na ukupne rezultate na državnoj razini, ističe dr. sc. Goran Buturac, istraživač Ekonomskog instituta Zagreb, u svojoj najnovijoj analizi "Crni dani za domaće svinjogojstvo: Ima li svjetla na kraju tunela?".

