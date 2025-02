SDP raste zbog Milanovića, HDZ stagnira zbog problema s DP-om: 'Sami nisu zaslužni za porast rejtinga'

Prvo ovogodišnje istraživanje CroElecto među hrvatskim biračima dalo je rezultate koji oslikavaju kako aktualna politička situacija u državi utječe na odnos birača prema političarima; dodatno se smanjila razlika između SDP-a i vodećeg HDZ-a, raste neodlučnost kod birača, a rejting Domovinskog pokreta pao je ispod dva posto.

Neodlučni rastu

Kad bi se u siječnju održali izbori, a Hrvatska bila jedna izborna jedinica, među ispitanicima koji bi pristupili izborima najbolje bi prošao HDZ s 28,89 posto. Poraz na predsjedničkim izborima, problemi s inflacijom ili pak koalicijskim partnerima nisu očito previše oštetili HDZ-ov rejting koji je ostao jednak onom s kraja godine, pokazuju rezultati ispitivanja. S druge strane SDP je dodatno ojačao te 2025. otvara s 21,67 posto. Taj rast, odnosno smanjenje razlike između vodećih dviju stranaka mogao bi najaviti zanimljive političke utakmice na lokalnim izborima. Možemo! se oporavio ima 7,08 posto, a iza njih je Most sa 6,11 posto. HSU se može pohvaliti solidnom potporom od 2,78 posto. Slijedi Domino (2,22 posto), zatim Domovinski pokret, čiji je rejting nakon nesvakidašnjih prizora slobodnih aktivnosti Josipa Dabre pao na 1,94 posto, IDS (1,53 posto), Centar (1,39 posto), a tu su i Suverenisti s 0,97 posto. Preostale stranke i liste zasad ne prelaze jedan posto, a ukupno ih je osam. Znatno je povećan udio neodlučnih birača među ispitanicima; u siječnju ih je čak 17,5 posto.

– Rezultati su očekivani kada je u pitanju SDP kojemu rejting raste na krilima Milanovićeve pobjede, ali i kao rezultat odlaska Peđe Grbina s mjesta predsjednika stranke. - Uvijek sam govorila da je SDP u krizi vodstva više nego u krizi stranke. Sada kada imaju novo vodstvo rejting je počeo rasti, iako nema nekih drugih posebnih razloga za to. Ipak, s tim pomakom i vjetrom u leđa idu mirnije prema lokalnim izborima. HDZ snosi posljedice zbog lošeg predsjedničkog kandidata i njegove loše kampanje. Dodajmo tome i sve probleme koje vladajući uvijek imaju, jer popularnost im ovisi o svemu što se događa, nije čudo da im popularnost ne raste – smatra analitičarka Ankica Mamić.

Ističe da je DP počeo gubiti popularnost već raspadom na dvije stranke, a posebno odlaskom ministra Josipa Dabre.– Medijski rat koji vode HDZ i DP najviše šteti rejtingu DP-a i teško je zamisliti što bi se moralo dogoditi da se preokrene trend i počnu rasti do lokalnih izbora. Probleme će imati i u Vukovaru gdje im je predsjednik Penava. I sve to što se događa, naravno, svaka nova afera učini novi broj birača nezainteresiranima za politiku, a ne vidim da ijedna stranka radi na tome da se promijeni reputacija politike nabolje, posebno kako bi mladi postali zainteresirani za politiku. Događat će se da će sve manje ljudi birati većinu – smatra Ankica Mamić.

Da SDP rast popularnosti može zahvaliti Zoranu Milanoviću smatra i politički analitičar Žarko Puhovski. – Ostvarili su veliki skok s Milanovićevom pobjedom na zadnjim izborima, ali još i lanjskog travnja, iako je SDP u tome marginalno sudjelovao, nisu vjerojatno ni znali što se događa. No, pustili su da se to na njih prelije, bili su vodonoše pobjedniku. Sami nisu zaslužni za porast rejtinga; sjede u saborskim klupama i ne koriste vrijeme koje im stoji na raspolaganju, ne poduzimaju inicijative koje bi nešto značile. Čak se ne usude ni spomenuti ili nastaviti Milanovićevu inicijativu oko priznavanja Palestine. SDP živi i od rastuće nepopularnosti HDZ-a iz mjeseca u mjesec – smatra Puhovski.

DP zapleten u sukobe

Za Domovinski pokret kaže da se zapleo u unutrašnje sukobe na neopisivo niskoj civilizacijskoj razini, čime ispunjavaju sve najgore predrasude koje ljevica ima o desnici, smatrajući ih moralno prevrtljivima i politički nestabilnima. – DP se od političke smrti može spasiti jedino ako pobijedi u Vukovaru. Penava je pokazao da nema kapacitet voditi stranku na državnoj razini, pa će morati proći lokalni test. A lokalni su izbori skup od 575 izbora, tu će biti važna mješavina lokalnih odnosa i osobni autoriteti. Birači su sve manje zainteresirani i pitanje je kako ih motivirati. Zadnji su izbori bili najjednostavniji, a najnevažniji izbori, ni o čemu bitnome nije se odlučivalo, a tako će biti i na lokalnoj razini. Politički je interes stranaka da se malo više bave time. Živimo u carstvu demagogije, na kojemu je i Trump odnio pobjedu, gdje se upire prstom kao u negativce u one na vlasti, u one koji su među najjačima. Pred lokalne izbore možemo očekivati još puno veću poplavu neovisnih lista, kako bi biračima omogućili da izbjegnu biranje između dva pola. Tri stranke žele vlast; HDZ, SDP i Možemo!, no mislim da će udio tih velikih stranaka biti manji nego ikada. Imat ćemo ne sasvim lako razumljivu političku situaciju nakon izbora gdje će svi tvrditi da su pobijedili – smatra Puhovski.

