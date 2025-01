Je li ovo puška s kojom je snimljen Dabro, stručnjaci kažu da se legalno može nabaviti i u Hrvatskoj, ali...

Nova snimka Josipa Dabre s oružjem u rukama koja je jučer objavljena opet je podigla buru u javnosti. Dabro je ovaj put snimljen s automatskom jurišnom puškom popularno zvanom kalašnjikov, a mnogi su komentirali kako je korištenje ove puške u Hrvatskoj ilegalno. No stručnjaci i poznavatelji oružja s kojima smo razgovarali kažu da oružje izgledom slično onome koje drži Dabro može biti i legalno. Bivši ministar na novoj snimci drži pušku koja sliči na kalašnjikov Crvene zastave M70 AB2. Međutim na tržištu postoje slične puške koje su legalne, ali nemaju automatsku paljbu i mogu se u mnogim državama EU nabaviti uz odobrenje i nabavnu dozvolu za takvo oružje. Tako i u Hrvatskoj postoje trgovine na čijoj se web stranici može u on-line ponudi vidjeti slično poluautomatsko oružje u raznim kalibrima. Ponudu ima primjerice bojna.hr. Koristi se kao streljačko, rjeđe kao lovačko, ali u svakom slučaju u Hrvatskoj je zabranjeno u spremniku držati 30 naboja, koliko ima standardni kalašnjikov.

U Hrvatskoj u spremniku za streljačke potrebe može biti najviše 10 naboja odnosno metaka te puška ne smije imati rafalnu paljbu nego samo pojedinačnu što znači da se za svaki ispaljeni metak mora povući okidač. Osim vatrenog oružja, postoje u slobodnoj prodaji razne inačice replika koje izbacuju kuglice, bilo federom ili plinom i koje su toliko vjerne da se prema izgledu lako može zabuniti i zamijeniti ga s vatrenim oružjem. Dakle, oružje koje nema automatsku nego samo pojedinačnu paljbu i koje izgleda kao kalašnjikov legalno se može posjedovati i nabaviti u Hrvatskoj, prije koju godinu znalo se pojaviti i na Njuškalu. Iz fotografije koja je zapravo screenshot videa ne vidi se puca li Dabro i je li u pitanju rafalna paljba. Neobičan detalj je da ispod cijevi viri šipka koja svakako nije u ispravnom položaju. Za mišljenje smo pitali i sudskog vještaka za balistiku, vatrenog i hladnog oružja Dubravka Gvozdanovića koji također kaže da se iz objavljenog screenshota ne može tvrditi da Dabro drži stvarno oružje.

- Puška vizualno nalikuje na vojnu automatsku pušku M70 AB2. To možemo vidjeti po obliku rukohvata, tromblonskom ciljniku te prednjoj drvenoj oblozi cijevi s tri rupe karakterističnom za Zastavinu automatsku pušku. Međutim da bi utvrdili da je to stvarna M70 AB2 trebalo bi doći u posjed oružja s fotografije i odraditi vještačenje – kaže Gvozdanović. Po pitanju vjernosti replika ovakvog oružja i airsoft varijanti, Gvozdanović kaže kako često na prvu ne možemo sa sigurnošću reći radi li se o pravom ili airsoft oružju. „Primjerice u praksi dolazi do kritičnih situacija kada policajci na ulici na udaljenosti od dva metra nisu u stanju razaznati radi li se o stvarnom oružju ili airsoft replici. Tada lako dođe do zamjene. Kod airsoft pušaka nalik kalašnjikovu radi se o oružju D kategorije koje nije potrebno prijaviti, dok pravo automatsko oružje spada u A kategoriju i građani ga ne smiju posjedovati“, kaže Gvozdanović. Postoji mogućnost da kalašnjikov imaju i kolekcionari, ali onda to oružje mora biti, dodaje Gvozdanović, trajno onesposobljeno.

