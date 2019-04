Picula: Europska unija nije prijetnja za Hrvatsku

Državnom izbornom povjerenstvu danas u Hrvatskom saboru brojne stranke predaju svoje liste kandidata za zastupnike u Europskom parlamentu. Tako je i SDP predao svoju listu na kojoj su kao kandidati istaknuti Tonino Picula, Biljana Borzan, Predrag Fred Matić, Romana Jerković, Joško Klisović, Ivana Posavec Krivec, Gordan Maras, Barbara Antolić Vupora, Mladen Novak, Sanja Radolović, Mirela Holy i Ranko Ostojić.

Nositelj njihove liste i dosadašnji europarlamentarac Tonino Picula poručio je kako je njihov cilj osvojiti barem tri mandata.

- Europska unija nije prijetnja za Hrvatsku, već prostor šansi za našu zemlju koji nije dovoljno iskorišten u prvih šest godina članstva. EU bi eventualno mogla postati prijetnja ako bi europski projekt pao u ruke europskim političarima poput Atonija Tajanija ili Viktora Orbana, neovisno jesu li oni u Europskoj pučkoj stranci ili su pripadnici radikalne desnice. SDP će se nastojati sa svim strankama slične političke orijentacije u budućem sastavu Europskog parlamenta znati oduprijeti takvoj prijetnji koja je sve ozbiljnija unutar EU – kazao je Picula.

Ciljevi SDP-a su predstaviti program kojim će nastojati nadograditi EU i kojim zastupaju vrijednosti bez kojih takva EU nije moguća, te povećati broj SDP-ovih zastupnika s dva na barem tri kako bi takav angažman do krajnosti i ojačao, dodao je Picula.

Druga na listi, također aktualna europarlamentarka Biljana Borzan vjeruje da će sve stranke u kampanji slati vrlo slične poruke bez obzira na političku orijentaciju.

- SDP će ponuditi ne samo markicu nego i ljude koji su se do sada dokazali u svom radu. Građani će nas moći razlikovati po tome što smo, kako mi u EP do sada radili, tako i SDP općenito u Hrvatskoj politici. Građani će glasati za one koji su im uvjerljiviji, a ja sam sigurna i nemam nikakve dileme da ćemo mi dobro proći – tvrdi Borzan.

SDP želi ravnopravan status naših građana s drugim stanovnicima Europske unije, dodaje predsjednik SDP-a Davor Bernardić.

- To ćemo postići povećanjem plaća i mirovina, boljom kvalitetom zdravstvene zaštite, borit ćemo se za manje poreze u ugostiteljstvu i turizmu, ravnopravni položaj naših poljoprivrednika s onima u EU i za veću iskoristivost europskih fondova. Inzistirat ćemo na otvorenoj, tolerantnoj zemlji koja treba biti pravedna, optimistična, a ne depresivna. Borit ćemo se za Hrvatsku jednaku za sve njene građane, a ne samo za privilegirane. Vodit ćemo afirmativnu kampanju s naglaskom na ravnopravnom statusu svih naših građana unutar EU – zaključio je Bernardić.