FOTO Ovaj auto tražio Interpol. Našli ga u Zagrebu

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca, 50-godišnjakom i 58-godišnjakom, koje se sumnjiči za krivotvorenje isprava i prikrivanje. Obojica su uhićena nakon što je na području Sesveta pronađen automobil ukraden u Italiji, na kojem su bile montirane lažne francuske registarske oznake.

Prema sumnjama policije, 50-godišnjak je početkom studenoga ove godine od nepoznate osobe na području Hrvatske preuzeo automobil marke Toyota. Vozilo je bilo ukradeno na području Talijanske Republike, a za njim je već bila raspisana međunarodna objava Interpola. Na automobil su bile postavljene krivotvorene francuske tablice, što je, prema istražiteljima, napravljeno kako bi se prikrilo porijeklo vozila i omogućila njegova daljnja preprodaja.

Sredinom studenoga 50-godišnjak se povezao s 58-godišnjakom te su zajedno dogovorili prijevoz ukradene Toyote na područje Sesveta. Automobil je dovezen u noćnim satima i ostavljen na parkiralištu, gdje ga je sljedećeg dana pronašla policijska patrola. Operativnim radom policija je ubrzo došla do dvojice osumnjičenih te ih povezala s kaznenim djelima. Nakon dovršetka istraživanja, obojica su u zakonskom roku predana pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu. Policija nastavlja suradnju s međunarodnim službama kako bi se utvrdio cijeli lanac preprodaje ukradenih vozila.