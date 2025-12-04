Hrvatske tvrtke na jednom od najjačih svjetskih turističkih sajmova

Ove godine 16 tvrti i ukupno 40 predstavnika turističkog sektora sudjeluje na jednom od najznačajnijih svjetskih sajmova premium turizma. International Luxury Travel Market (ILTM) Cannes i ove godine organiziraju Hrvatska gospodarska komora s brendom Stories - Experience Premium Croatia i Hrvatska turistička zajednica. ILTM Cannes sajam je koji okuplja ključne globalne aktere u segmentu premium i luksuznih putovanja te otvara nove poslovne prilike, stoji u priopćenju HGK.

"Za hrvatske tvrtke ovo je vrijedan format poslovnog umrežavanja. U svega tri dana dolaze do kontakata koje je drugačije gotovo nemoguće dosegnuti, riječ je o agentima koji rade isključivo s gostima visoke platežne moći i čiji izbor destinacije izravno utječe na tržišne trendove. Za nas je ključna vrijednost sajma to što predstavljamo cjelovitu priču o Hrvatskoj kao destinaciji visoke dodane vrijednosti. Na sastancima dobijemo i povratne informacije o tome što partneri traže, koje su nam prednosti, a u kojim segmentima trebamo dodatno jačati ponudu. To su konkretni podaci koji nam pomažu donositi informirane odluke", rekla je Andreja Vukojević, direktorica Sektora za turizam i Službe za marketing i komunikacije HGK, stoji u priopćenju.

Sudjelovanje hrvatskih tvrtki na ILTM-u u Cannesu dio je aktivnosti usmjerenih na jačanja prepoznatljivosti Hrvatske kao cjelogodišnje visoko kvalitetne destinacije. ILTM Cannes 2025. održava se od 1. do 4. prosinca, a sudjeluje više od 9 tisuća delegata i oko 2.500 kupaca iz 84 zemlje. Ukupno je više od 100 tisuća sastanaka, piše u priopćenju.

"Premium ponuda temeljena na autentičnim iskustvima, vrhunskoj usluzi i održivosti iznimno je važna za pozicioniranje Hrvatske kao jedne od vodećih turističkih destinacija na Mediteranu. Premium segment donosi veću dodanu vrijednost, potiče ulaganja u kvalitetu te privlači goste u našu zemlju u razdobljima pred i posezone. U tom je kontekstu naše sudjelovanje na sajmu ILTM od velikog značaja jer je riječ o prestižnoj svjetskoj platformi gdje imamo priliku dodatno učvrstiti svoju poziciju na globalnoj karti premium destinacija te pokazati da Hrvatska može pružiti jedinstvene doživljaje tijekom cijele godine, kakve očekuju i najzahtjevniji gosti", izjavio je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić.

Stančić je dodao kako je razvoj premium ponude u središtu Strateškog marketinškog i operativnog plana hrvatskog turizma. Na sajmu su tako predstavnici hrvatske premium smještajne ponude, koja je obuhvaćala ponudu od otočnih resorta do gradskih hotela, međunarodnim partnerima predstavili proizvode koji sve snažnije konkuriraju na vodećim mediteranskim tržištima.

"Na sajmu smo vodili produktivne razgovore s partnerima koji oblikuju trendove u luksuznim putovanjima. Vjerujemo da će rezultat ovogodišnjeg ILTM-a biti dodatno osnažena vidljivost Lošinja na međunarodnoj sceni te realizirane nove suradnje. Svakako smo ostvarili nova partnerstva i predstavili naš jedinstven portfelj luksuznih hotela i vila", pojasnila je Lara Soldičić Vodarić, direktorica prodaje za leisure i korporativni segment, Lošinj Hotels & Villas. Uz hotelski sektor, na ILTM-u sudjeluju i hrvatski specijalizirani DMC-evi s ponudom iskustvenih putovanja. Među njima je i Rewind Croatia, čiji glavni izvršni direktor Lukša Malohodžić sajam opisuje kao niz „speed dating“ sastanaka po 15 do 20 minuta.

"U kratkim, intenzivnim razgovorima s agentima otkrivamo što njihove klijente zaista motivira da dođu u Hrvatsku. Naša je motivacija da gosti koji dođu preko tih partnera Hrvatsku dožive kao zemlju u koju se žele vratiti, a ne samo „odraditi“ na listi destinacija. ILTM nam daje prostor da ispričamo priče o našim skipperima, vodičima, vinarima i malim obiteljskim biznisima – ljudima koji su zapravo pravi nositelji premium ponude. Kad partner prepozna tu autentičnost, tada znamo da će i gosti doći s pravim očekivanjima i otvoreni za ono najbolje što Hrvatska nudi", rekao je Malohodžić.

Delegacija u Cannesu promiče i domaću gastronomiju. Pa su tako ponudili hrvatske likere, rakije, arancin, ušećerene bademe i kultne Bajadere,. Na ovaj način su okuse prezentirali autentičnost Hrvatske. ILTM Cannes donosi i bogat program edukacija, prezentacija i networking događanja. Uz individualne sastanke, hrvatska delegacija ove godine dodatno gradi vidljivost kroz prepoznatljiv Stories – Experience Premium Croatia identitet, koji objedinjuje premium smještaj, gastronomiju i iskustva, stoji u priopćenju.