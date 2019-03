Vrh SDP-a gura Piculu, na Milanovića ne računa

Iako u ovom trenutku baš nitko nije jasno istaknuo svoju kandidaturu za predsjednika države, broj potencijalnih kandidata svejedno raste. Posebice na ljevici i lijevom centru što i ne čudi s obzirom na to da su već tradicionalno razjedinjeni. Pa se tako uz one moguće kandidate koji su već ušli i u sva istraživanja poput Zorana Milanovića i Dalije Orešković pa i Tonina Picule i Ive Josipovića javio i 84-godišnji Stipe Mesić.

Cinici bi rekli da se bivši predsjednik po običaju dobro zeza, a možda mu je dosadno u penziji i bez ureda jer je i njemu valjda jasno da nakon dva mandata nema ni pravo opet se kandidirati jer u Ustavu lijepo piše da nitko ne može biti biran više od dva puta za predsjednika Republike. Pa tako ni Stipe Mesić.

Milanović će reći do 15. lipnja

I iako u ovom trenutku sve stranke opozicije koje smo kontaktirali vole kazati da su im trenutačno glavna preokupacija EU izbori, predsjednički izbori ipak su tema o kojoj se promišlja.

U vrhu SDP-a kažu da će se sve iskristalizirati na EU izborima na kojima su uvjereni da će dobiti tri mandata i da će oni tada kao najjača oporbena stranka biti ti koji će ponuditi svog kandidata i pozvati sve ostale potencijalne partnere iz oporbe da ga podrže. A kako stvari stoje čini se da su za vrh SDP-a u ovom trenutku dvije opcije otvorene. Prva i najizglednija je ona u kojoj je kandidat Tonino Picula koji nije bez razloga stavljen za nositelja liste za EU izbore jer se drži da će s te pozicije dobiti najveći broj glasova.

Druga opcija je rezervna, u slučaju da Picula “podbaci” ili se predomisli. Tada bi se vjerojatno pokušalo u tu trku gurnuti bivšeg predsjednika Ivu Josipovića.

Na Zorana Milanovića vrh SDP-a u ovom trenutku ne računa iako u svim anketama upravo on ima daleko najviše šansi za ulazak u drugi krug i iako bi, u slučaju da se kandidira kao nezavisni, vjerojatno eliminirao njihova kandidata, možda čak doveo i do potpunog razdora u SDP-u.

Članovi stranke bliski Milanoviću kažu da on u ovom trenutku još nije donio konačnu odluku hoće li se kandidirati ili ne, ali i da je nikad bliže tomu da se na taj korak odluči. Nikakav stožer za sada, kažu, nema, ali da ozbiljno razmišlja o kandidaturi, nije, dodaju, nikakva tajna.

– U ovom trenutku on se prvenstveno bavi svojim poslom zbog kojeg je sada u jednoj susjednoj državi. Sve će se znati najkasnije do 15. lipnja. Do tada će definitivno kazati ide li u tu trku ili ne ide – kažu izvori bliski Milanoviću.

Amsterdamska za dogovor

Politički tajnik SDP-a Davorko Vidović drži kako će njegova stranka sigurno imati svog kandidata, a on osobno nada se da bi se do njega moglo doći putem predizbora.

– Moja ideja, koja će teško proći, ali nije nemoguća, jest da se na te predizbore prijave i kandidati iz drugih nama bliskih stranaka poput Glasa, HSS-a, IDS-a pa i Starta i Možemo te da se potom doista vidi tko ima najbolje šanse među članstvom, ali i simpatizerima. To bi se dalo organizirati kada bi se svi složili – kaže Vidović.

Šefica Glasa Anka Mrak Taritaš kaže kako su oni u Amsterdamskoj koaliciji spremni sjesti svi skupa sa SDP-om za stol nakon EU izbora i podržati zajedničkog kandidata. Taj netko mora, kaže, imati šansu i pobijediti, o čemu se mogu napraviti analize i istraživanja.

– Ako takav dogovor ne bude moguć, mi ćemo imati svog kandidata – kaže Mrak-Taritaš.

