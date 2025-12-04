Tko je kontroverzni ministar obrane BiH? Iza njega su tučnjave, želio je surađivati s Iranom zbog čega je reagirao i SAD

Kontroverzni ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez ponovo se našao u fokusu javnosti nakon što je, ničim izazvan, grubo izvrijeđao hrvatsku europarlamentarku Željanu Zovko. Incident se dogodio u trenutku kada je bosanskohercegovačka javnost već uznemirena nizom nasilja nad ženama, uključujući i nekoliko slučajeva femicida koji su potresli zemlju, što je osudama reagirao i dio političke scene. Helezova politička karijera i ranije je izazivala prijepore. Njegov mandat u Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja pratile su brojne primjedbe i pravne kontroverze, uključujući i spornu reviziju braniteljskih prava zbog koje je, prema ranijim medijskim navodima, Federacija BiH pretrpjela financijsku štetu od više od deset milijuna konvertibilnih maraka. Revizija je kasnije ocijenjena nezakonitom, a kritičari su je dovodili u vezu s političkom praksom tadašnje "platformaške", protuhrvatske vlade koja je iz procesa odlučivanja isključila legitimno izabrane hrvatske predstavnike.

Javnost je u više navrata vodila rasprave i o njegovom osobnom ponašanju. Helez je bio spominjan u kontekstu incidenta iz 2006. godine u Bugojnu, kada je fizički nasrnuo na zaštitara ispred bolnice nakon rasprave oko parkiranog automobila. U medijima su također zabilježeni navodi o njegovom sudjelovanju u dvjema kafanskim tučnjavama, od kojih je jedna završila sudskom presudom. Posebnu pozornost međunarodne zajednice izazvala je Helezova izjava o mogućoj suradnji s Iranom na razvoju vojne industrije. Najava suradnje s predstavnicima Iranske revolucionarne garde naišla je na oštru reakciju Sjedinjenih Američkih Država, koje su takve aktivnosti ocijenile neprihvatljivima za Bosnu i Hercegovinu kao partnersku državu Zapada.

Nejasnoće su pratile i slučaj oštećenog vozila u Bugojnu, koji je, prema neslužbenim informacijama, navodno razbijen dok je ministar bio pod utjecajem alkohola. Službena verzija događaja navodi, međutim, da je automobil oštetio njegov vozač. Helez je ranije izazvao kritike i zbog retorike koju su protivnici ocjenjivali ratnohuškačkom. Kontroverze je dodatno potaknula i njegova fotografija uz strug koji je predstavio kao napadni dron, što je izazvalo podsmijehe. Također, istaknuo se time da je na rodnom Kupresu pjevao Thompsonovu pjesmu "Moj Ivane" ocijenivši je kao domoljubnu pjesmu. Najnoviji verbalni napad na europarlamentarku Zovko tako se uklopio u niz događaja koji već godinama oblikuju Helezov javni profil. Činjenica je da bi ministar obrane zemlje koja se još oporavlja od ratnih trauma morao pokazati viši stupanj odgovornosti i političke kulture.