Nino Raspudić o fašizmu, antifašizmu i stanju u društvu: Hrvatska nije pobijedila ni '41. ni '45.

U studiju Večernji TV-a gostovao je saborski zastupnik Nino Raspudić, koji je u razgovoru s novinarkom Deom Redžić otvoreno progovorio o stanju hrvatskog društva, odnosu prema prošlosti, te aktualnim aferama koje potresaju državni sustav. Na pitanje zašto se Hrvatska i 2025. godine i dalje iscrpljuje temama fašizma i antifašizma, Raspudić je poručio da je riječ o svjesnom prebacivanju fokusa javnosti s gorućih problema.

- Događaju se dramatične stvari pred našim nosom, a politička energija troši se na sporove iz 20. stoljeća - rekao je, podsjećajući i na žurbu oko izmjena Zakona o prostornom uređenju i otpor koji dolazi čak i iz nevidljivog HAZU-a.

Posebno se osvrnuo na slučaj uhićenog državnog inspektora Andrije Mikulića, upozoravajući da potencijalna korupcija u inspektoratu nije samo pitanje mita, nego javnog zdravlja.

- Moramo se zapitati jesmo li već otrovani - upozorio je.

Problem vidi i u medijskom tretmanu tema.

- Prava manipulacija nije kad vam netko kaže što morate misliti, nego o čemu morate misliti.

'Prosvjedi umjetno napuhani'

Sveopće prosvjede u Hrvatskoj posljednjih mjeseci naziva 'umjetno napuhanim'.

- Nedostaje ljudi koji se bave ozbiljnim stvarima. Vladajućima i dijelu oporbe odgovara ova vrsta polarizacije jer ne mijenja ništa i svatko je ukopan u svoj imaginarni rov. Bavimo se raspravom o simbolima dok se svijet bavi umjetnom inteligencijom i mentalnim zdravljem mladih. Osobno ne bih zabranio ni ZDS ni petokraku, zalažem se za transparentnost i apsolutnu slobodu govora.

Govoreći o prosvjedima vezanim uz tzv. antifašizam, kako ih je nazvao, Raspudić je poručio da nema razloga za društvenu paniku:

- Mi nemamo političkog ekstremizma. Nitko nije ozlijeđen, policija radi svoj posao, a javnost sve vidi.

O tezi da pod antifašizam kod nas ne možemo ugurati partizanski pokret, Raspudić je kazao:

- Srednja i istočna Europa nisu oslobođene 45, jer je došlo do uspostave komunističkog totalitarnog sistema. Dakle, jedan totalitarizam je zamijenjen drugim. Za mene Hrvatska nije pobijedila ni '41. ni '45.

Na kraju se dotaknuo i stanja u Zagrebu, opisavši ga 'najlošijim u novijoj povijest', uz kritiku prometne politike, ali i sve težih afera koje proizvodi vladajući Možemo.

