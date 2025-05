VIDEO SDP-ova kandidatkinja za županicu: Spremna sam za pravedniju Istru, Miletiću nedostaje hrabrosti

Sanja Radolović, SDP-ova kandidatkinja za prvu istarsku županicu u studiju Večernjeg TV-a razgovarala je s novinarkom Snježanom Bičak o kampanji, programu koji nudi Istrijanima, o razlozima zbog kojih smatra da bi Istarsku županiju vodila daleko bolje od kolege Miletića. U drugom krugu, kaže, očekuje svekoliku podršku birača koji su spremni za novu, otvoreniju i pravedniju Istru.

- Pokazalo se da sam bila u pravu kada sam rekla da će IDS podržati Borisa Miletića u drugom krugu, to je svima bilo jasno. Nisam očekivala niti podršku HDZ-a, no, ja nastavljam i dalje voditi svoju pozitivnu programsko-projektnu kampanju, neovisno o odluci Predsjedništva IDS-a i vjerujem u svoju pobjedu, a tome u prilog govori i nikad veći broj osvojenih mandata u Županijskoj skupštini. Dobili smo 10 mandata. Nitko nema većinu, pa iako ne očekujem podršku HDZ -a, dok sam ja bila i predsjednica Kluba vijećnika SDP a u Županijskoj skupštini što sam obnašala gotovo četiri godine, imali smo odluke oko kojih smo bili svi suglasni. Primjerice, vezano za otvaranje studija medicine, za što je pulsko sveučilište ispunilo sve preduvjete, zatim vezano uz izmjene pravilnika o slanju izmjene Pravilnika za financiranje županijskih uprava za ceste, što je problem, kako u Istri, tako i u ostatku Hrvatske. Stoga, kao županica u tom dijelu očekujem podršku apsolutno svih političkih opcija u stvarima i projektima koje su dobre za Istru i pozivam ih na dijalog i na zajedništvo. No, ponavljam, naravno da nije realno, niti ja to ni želim, niti očekujem podršku HDZ- a prvog lipnja. No, bit će zanimljivo pratiti kome će se preliti svi ti glasovi na izborima prvog lipnja – kazala nam je Sanja Radolović.

Istaknula je tri stupa koje nose društvu I koji su I osnova njene kampanje ;obrazovanje, zdravstvo i socijalna skrb, te je dodala da ju je šokirala pravomoćna drugostupanjska sudska presuda o namještanju dvaju natječaja za specijalizacije u Istarskim domovima zdravlja, gdje su zapravo jednu mladu hrabru liječnicu istjerali iz svoje županije, istjerali su je iz naše Istre.

- Pobijedila je, borila se dvije godine i svaka čast toj mladoj ženi. Mislim da je to jedan jako, jako veliki poraz cijelog sustava, konkretno sustava zdravstva u Istarskoj županiji. Mlada je žena otjerana jer su namještali natječaj i to me šokiralo. No, koliko je još takvih slučajeva o kojima ne znamo ništa jer se ljudi boje pričati? – pitala se Sanja Radolović.

Kazala je I da je činjenica da se dio njenog I programa Borisa Miletića podudaraju, ali da imaju jako različite načine kako će se oni ostvariti. - Konkretno u zdravstvu. Gospodin Miletić uporno odbija moju inicijativu za otvaranjem zgrade takozvane Male hitne, odnosno bolničke hitne u Puli koju traže građani - navela je tek jedan primjer S. Radolović.

Prvi problem koji planira riješiti kada postane županica je rješavanje problema otpada I njegovog zbrinjavanja I Kaštijuna kojeg Boris Miletić, kaže Radolović, nije riješio desetak godina, a mogao je kao gradonačelnik Pule, a onda I župan. No, smatra Radolović, Miletić za to nije imao hrabrosti I odlučnosti.

- Gospodin Miletić se probudio zadnja tri mjeseca. Zaista moram reći da prethodne tri i pol godine ne vidim što se previše pomaklo u županiji nabolje. Vidjeli smo da je čuvao, da tako kažemo nekakvu startnu poziciju i raspodjelu novaca za posljednja tri mjeseca. Vidjeli smo da po pitanju stipendija, primjerice, Istarska županija daje svega 40 redovnih stipendija, dok, recimo, Krapinsko zagorska daje 538 stipendija. A studenti su mi se požalili da niti te redovne stipendije ne dobijaju. Tu su I neriješeni problemi po pitanju plaćanja domova za starije – navodi probleme na terenu.

Što se kampanje tiče, kaže da u prvom krugu ona baš I nije bila posvećena samo programima.

- Mi se na nikakve niske udarce nećemo spuštati niti zadirati u ničiji privatan život. Na to pozivam i gospodina Miletića, vjerujem da će to ispoštovati i vjerujem da će ispoštovati to da se borimo u programima i projektima. U prvom krugu izbora to baš i nije bilo slučaj. Ali ja ću stvarno znati odgovoriti na sve moguće napade. Nemam se čega stidjeti; od onog montiranog videa za koji se zapravo pokazalo da nije niti montiran, nego je preuzet s jedne platforme čije ime neću niti spominjati, do moje imovinske kartica koja se spominjala I gdje je navedena I imovina mog supruga. U njoj je navedeno ono što je suprugova obitelj stekla poštenim I transparentnim radom.

No, ono što me istinski obradovalo je podrška žena u kampanji. Ja sam petnaest godina u politici I u početku je bilo teško. U početku, znate kako je to kod žena; žena ženi zna biti najveći neprijatelj. Ja zato pozivam žene da to ne činimo jer nema potrebe za time. Svaka žena je uspješna, pametna, vrijedna i lijepa na svoj način. Moram reći, a da se moji muški kolege ne uvrijede, da mi stvarno možemo puno bolje i puno sposobnije, da smo totalno multitasking šta god treba, da bolje znamo upravljati u kriznim situacijama. Podrška žena u kampanji bila je ogromna; ne samo kolegica iz moje stranke, nego I ostalih žena. Kolegica mi je pokazala podršku jedne žene iz HDZ- a koja se zapravo zgražala i javno je to napisala na društevnoj mreži. Istaknula je da je članica HDZ a, I navela je da je zgrožena I komentarima na društvenim mrežama nakon objave onog videa, i baš se dobro zapitala da li bi se tako nešto objavilo da je u pitanju bio muškarac. Puno me žena zove, pišu, daju mi podršku da izdržim u drugom krugu i to mi je veliki poticaj – kaže S. Radolović

Kazala je da je u jednom trenutku u kampanji rekla da vodi seksi programsko-projektnu kampanju, te da ne vidi zašto bi izgled I odijevanje bilo u koliziji s idejama I stručnim raspravama koje, recimo vodi u Saboru ili Županiji.

Na pitanje trebali li vrh SDP-a snositi odgovornost jer su izgubili Sisak I Rijeku, kaže da ne smatra da bi vrh stranke morao odgovarati. Kaže da je kolegica Ikić Baniček u Sisku dobro vodila grad, kolega u Rijeci također, ali da je SDP u Rijeci ipak trebao pronaći kompromis s Markom Filipovićem, jer podjele u stranci, dodaje, nikada nisu dobre. Dio je to razgovora koji smo vodili sa Sanjom Radolović na Večernji TV-u kojeg možete poslušati u prilogu.

