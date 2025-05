IDS podržao Borisa Miletića za župana jer, kažu, on je provodio programe IDS-a!

Predsjedništvo IDS -a na večerašnjoj je sjednici odlučilo dati podršku Borisu Miletiću u drugom krugu izbora za istarskog župana. Odluka nije bila jednoglasna, no očito se ipak natpolovičan broj članova Predsjedništva koji su došli na sjednicu, složio da IDS na izborima 1. lipnja podrži svog bivšeg predsjednika u nastojanju da osvoji drugi mandat župana. Odlučeno je, kako je i najavljivano, da će v.d. predsjednika IDS-a nakon ostavke Dalibora Pausa, biti gradonačelnik Poreča i potpredsjednik IDS-a Loris Peršurić koji je, uz Pausa, saborski zastupnik stranke.

Donesena je i odluka da sve podružnice imaju autonomiju samostalno donositi odluke oko koalicijskih sporazuma, pa će tako i IDS Pule odlučiti koga će podržati, i hoće li to javno praviti, od kandidata za gradonačelnika Pule. - Kolegi Daliboru Pausa koji je osjetio političku odgovornost zbog rezultata na izborima i koji je dao ostavku na mjesto predsjednika, zahvaljujem na dosadašnjem radu. IDS-u su građani i razvoj Istre uvijek bili prioritet, a to što smo osvojili najviše mandata u Županijskoj skupštini dokaz je da građani to prepoznaju. No, da bi IDS i Istra išli dalje i razvijali se trebamo prestanak podjela i dijalog. Uvijek sam i bio takav političar, netko tko okuplja i konstruktivnim dijalogom dolazi do rješenja.

Obzirom na rezultate prvog kruga izbora i dvoje kandidata koji su ušli u drugi krug, Predsjedništvo je donijelo stav da podršku dajemo Borisu Miletiću. No, po statutu IDS-a tu odluku u ponedjeljak službeno mora donijeti Savjet stranke. Boris Miletić protekle je četiri godine vodio Istarsku županiju po programu i smjernicama IDS-a zbog čega smatramo da ćemo između dvoje sada aktualnih kandidata daljnju suradnju u provođenju programa i interesa Istre lakše ostvariti s Borisom Miletićem. Što se tiče odluka o podršci IDS-a ostalim kandidatima u gradovima i općinama, Predsjedništvo prepušta autonomiju našim podružnicama na terenu . Pozivam građane da izađu na izbore i daju svoj glas po svom stavu - kazao je Loris Peršurić. Pojasnio je i da će se unutarstranački izbori održati u veljači iduće godine.

No, u obraćanju nakon sjednice Predsjedništva pokuša je i objasniti kako je došlo do toga da se podrška daje bivšem predsjedniku u čijem je mandatu IDS ostvario loš izborni rezultat prije četiri godine. - Miletić je kao župan provodio programe i ideje IDS-a i zato smatram da od dvoje kandidata upravo s Borisom Miletićem možemo provesti naš program za naredne četiri godine - dodao je Peršurić. Na pitanje novinara neće li IDS tom odlukom razočarati neke simpatizere i možda izgubiti dio članova, Peršurić je kazao da vjeruju u svoj rad i da glasači znaju prepoznati tko može najkvalitetnije voditi regiju; odnosno da su baš IDS prepoznali kao takvom strankom jer su u prvom krugu dobili najviše vijećnika u Županijskoj skupštin

Kazao je i da se o povratku Borisa Miletića u IDS puno priča zadnjih dana, no da je sam Miletić odlučio otići iz stranke. Kazao je i kako će u idućem periodu analizirati po ograncima kako je došlo do ovakvih rezultata izbora u prvom krugu.