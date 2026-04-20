SJEDNICA VLADE

Ovo su nove cijene goriva

Održana 157. sjednica Vlade RH
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
20.04.2026.
u 10:56

Zbog situacije na Bliskom istoku i blokade Hormuškog tjesnaca, Vlada je ponovno odlučila ograničavati cijene goriva

Danas se održava sjednica Vlade Republike Hrvatske, čiji se otvoreni dio dnevnog reda odnosi na niz važnih gospodarskih, zakonodavnih i društvenih pitanja. Među ključnim točkama ističu se prijedlozi uredbi o regulaciji cijena naftnih derivata i trošarina na energente, kao i izmjene poreznih i pravosudnih zakona.

Također će se raspravljati o interpelacijama vezanim uz rad Vlade, osobito u području reformi i upravljanja zdravstvenim sustavom. Na dnevnom redu nalaze se i teme regionalnog razvoja, priuštivog stanovanja, zaštite nacionalnih manjina te izvješće o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan domovine za 2025. godinu.

Premijer Andrej Plenković istaknuo je kako bi, bez Vladinih mjera, cijene naftnih derivata bile znatno više. „Da nema mjera Vlade, svi bi derivati bili, naravno, skuplji“, poručio je. Govoreći o izmjenama Zakona o PDV-u, pojasnio je da je riječ o prilagodbi u izvanrednim okolnostima. „Riječ je o jednoj izmjeni, s obzirom na posebne okolnosti i neizvjesnost trajanja ove krize, gdje Vlada želi u strogo i dobro obrazloženim okolnostima imati još jedan alat gdje možemo, u skladu s promjenama na tržištu, propisivati stope PDV-a na energente koji podliježu trošarinama“, rekao je Plenković.

Prema odluci Vlade, od utorka će cijene goriva biti niže. Eurosuper će iznositi 1,64 eura po litri, što je smanjenje od dva centa, dok će dizel pojeftiniti za sedam centi i stajati 1,78 eura. Plavi dizel također će biti jeftiniji za sedam centi, pa će nova cijena iznositi 1,29 eura po litri. Pad cijena bilježi i ukapljeni naftni plin. Za spremnike će biti niži za 18 centi i iznosit će 1,76 eura, dok će plin za boce pojeftiniti za 17 centi te će nova cijena biti 2,34 eura.

Andrej Plenković Sjednica Vlade Vlada RH

Komentara 1

Pogledaj Sve
PV
prcko.vita
10:32 20.04.2026.

0,01 cent? Stvarno? Manje bi boljelo i manje bi se uvrijedili da jednostavno skine gaće i počne da urinura po ovom naplaćenom i prevarenom i opljačkanom narodu.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

