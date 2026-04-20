Ovo su nove cijene goriva

Danas se održava sjednica Vlade Republike Hrvatske, čiji se otvoreni dio dnevnog reda odnosi na niz važnih gospodarskih, zakonodavnih i društvenih pitanja. Među ključnim točkama ističu se prijedlozi uredbi o regulaciji cijena naftnih derivata i trošarina na energente, kao i izmjene poreznih i pravosudnih zakona.

Također će se raspravljati o interpelacijama vezanim uz rad Vlade, osobito u području reformi i upravljanja zdravstvenim sustavom. Na dnevnom redu nalaze se i teme regionalnog razvoja, priuštivog stanovanja, zaštite nacionalnih manjina te izvješće o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan domovine za 2025. godinu.

Premijer Andrej Plenković istaknuo je kako bi, bez Vladinih mjera, cijene naftnih derivata bile znatno više. „Da nema mjera Vlade, svi bi derivati bili, naravno, skuplji“, poručio je. Govoreći o izmjenama Zakona o PDV-u, pojasnio je da je riječ o prilagodbi u izvanrednim okolnostima. „Riječ je o jednoj izmjeni, s obzirom na posebne okolnosti i neizvjesnost trajanja ove krize, gdje Vlada želi u strogo i dobro obrazloženim okolnostima imati još jedan alat gdje možemo, u skladu s promjenama na tržištu, propisivati stope PDV-a na energente koji podliježu trošarinama“, rekao je Plenković.

Prema odluci Vlade, od utorka će cijene goriva biti niže. Eurosuper će iznositi 1,64 eura po litri, što je smanjenje od dva centa, dok će dizel pojeftiniti za sedam centi i stajati 1,78 eura. Plavi dizel također će biti jeftiniji za sedam centi, pa će nova cijena iznositi 1,29 eura po litri. Pad cijena bilježi i ukapljeni naftni plin. Za spremnike će biti niži za 18 centi i iznosit će 1,76 eura, dok će plin za boce pojeftiniti za 17 centi te će nova cijena biti 2,34 eura.