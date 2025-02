SDP ne može do ruku za rušenje Turudića: Poznato tko će u oporbi biti protiv inicijative

Za najavljenu inicijativu koja bi trebala rezultirati razrješenjem glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, čak i da je podrži Domovinski pokret, SDP u Saboru ne može dobiti potrebnih 76 ruku. U Turudićevu će zaštitu, naime, stati DOMiNO, suverenist Marijan Pavliček i nezavisni Josip Jurčević, a za raspravu o radu DORH-a u ovom trenutku nije ni SDSS. Da na njegov glas SDP ne može računati prvi je obznanio Pavliček, poručujući kako je "ugodno iznenađen" radom Turudića, iako je u prošlom mandatu glasovao protiv njegova imenovanja na čelo DORH-a.

Pavličekov stav dijele i u DOMiNO-u, čiji nam je predsjednik Mario Radić danas izjavio kako stranka to pitanje još nije raspravila na svom predsjedništvu. "Međutim, moj je osobni stav da to što netko misli kako ga, ako je na vlasti, DORH ne smije procesuirati ne može biti argument za smjenu glavnog državnog odvjetnika. Pa to bi nas vratilo u vrijeme Franje Tahija", kazao nam je Radić, a da se na njegovu ruku za smjenu Turudića ne može računati potvrdio nam je kasnije i zastupnik DOMiNO-a Igor Peternel.

Turudićevim radom na čelu DORH-a izuzetno je zadovoljan Josip Jurčević, koji je i prošle godine zdušno pozdravio njegovo imenovanje, a sada ponavlja kako je Turudić "najveća pozitivna promjena na čelu DORH-a od '90-te naovamo". "Koja je svrha te inicijative", pita, pak, prvi SDSS-ovac Milorad Pupovac pa nastavlja kako je više onih koji bi mogli postavljati pitanje o pojedinim odlukama DORH-a, ali i kako pitanje s kojim bi se sada trebalo suočiti nije pitanje rada DORH-a, nego politički odnosi stranaka u vladajućoj koaliciji i Saboru.

"SDSS ne smatra da je to pitanje o kojem bismo ovoga trenutka trebali raspravljati. Pitanje s kojim se sada suočavamo pitanje je odnosa unutar parlamentarne većine i Sabora i okretanje toga u smjeru DORH-a može rezultirati samo politizacijom", zaključuje Pupovac, iako ne osporava pravo SDP-ovaca da sami procjene što je u ovom trenutku dobro za njih kao stranku.

A što će u cijeloj priči napraviti DP, koji danima upire prstom u DORH i njegova prvog čovjeka zbog pritvaranja njihova Josipa Dabre 43. dan otkako su u javnos dospjele snimke njegova pucanja iz pištolja kroz prozor automobila u pokretu u blizini naseljenog mjesta. Po onom što je danas rekao na konferenciji za novinare, šef te stranke Ivan Penava SDP-u i dalje zamjera što nije iskoristio priliku srušiti kvorum i pokazati da većine u parlamentu nema u trenutku kad se donosila odluka o skidanju Dabrina imuniteta radi određivanja pritvora.

Na tri puta postavljeno pitanje hoće li DP-ovci glasati za zaključak kojim bi se Vladu obvezalo da pokrene Turudićevu smjenu Penava nije dao izravan odgovor. Više je puta prozvao SDP za "bezidejnost, nedostatak vizije ili hrabrosti" zbog držanja kvoruma HDZ-u, spočitavajući im usput i da su se pokrenuli tek kad je DORH došao do njihova gradonačelnika Varaždina. Ipak, iz ukupnog njegovog obraćanja dalo bi se zaključiti da bi njegova stranka na kraju ipak mogla podržati SDP-ovu inicijativu.

"Stav je nas u DP-u da, bez obzira što je danas ili jučer ili bilo, i kad je inicirao bilo tko, na temelju postupanja glavnog državnog odvjetnika kao najodgovornijeg, a u ovom slučaju osječkog Općinskog državnog odvjetništva, jasno je da je riječ o jednom političkom pritisku i cirkusu, u kojem ne želimo sudjelovati", rekao je Penava, ponavljajući kako je DP-u neugodno zbog Dabrine pucnjave, ali i procjenjujući kako je Dabro već platio cijenu za to što je napravio te napominjući kako je i san Dabro bio za to da mu se skine imunitet kako bi ga se kazneno gonilo, ne i za pritvor.

Što se tiče opstanka koalicije HDZ-a i DP-a, jasno je kako bi on bio iluzoran ukoliko bi DP s oporbom glasao za smjenu Turudića, no Penava podsjeća da je HDZ sa SDP-om glasovao za Pupovčevo imenovanje na čelo odbora za ljudska prava, iako mu se DP protivio, a tada, kaže, nitko nije postavljao pitanje stabilnosti koalicije. A da su odnosi između dviju stranaka teško uzdrmani pokazuje i to što je šef DP-a DORH-u spočitnuo blagost u postupanju u slučajevima bivšeg HDZ-ova ministra Marija Banožića, kao i Jadrolinije u kojima su, podsjeća, izgubljeni ljudski životi.