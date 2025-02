Posljednja živuća partizanka (101) će biti ispitana zbog ubojstva fratra, Turudić: Ratni zločin ne zastarijeva

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić otkrio je kako je DORH u slučaju Josipa Dabre morao provjeriti oko 29.000 snimki, nakon što je DP-ovac uhićen zbog sumnje da je djetetu davao nedozvoljeno oružje i eksplozivne naprave. Za Novu TV prokomentirao je i slučaj posljednje živuće partizanke Vjere Andrijić (101), koja je za jednu televiziju svjedočila o proboju partizana u Široki Brijeg. Vjera je bila i gošća na inauguraciji predsjednika Milanovića, a Turudić je otkrio kako će ona biti ispitana zbog ubojstva 12 fratra u Širokom Brijegu.

- Sama je dala takvu izjavu koja upućuje na to da bi ona imala saznanja o zločinu koji je počinjen nad velikim brojem fratara u Hercegovini, u Širokom Brijegu 1945., kad su partizani ušli u crkvu. Kako ona sama navodi, zarobljeni su neki popi. Bit će ispitana, za sada i za nju važi presumpcija nevinosti. Mi ćemo vidjeti što ona zna o tome i je li ona i u čemu sudjelovala - rekao je.

- Bit će ispitana kao građanin za sada - nastavio je te odgovorio na pitanje hoće li biti osumnjičena: "Uvijek postoji mogućnost ako bi došlo do saznanja ne u njenom slučaju, treba znati da ratni zločin ne zastarijeva."

Turudić se referirao i na postupanje vezano za varaždinskog gradonačelnika Nevena Bosilja. Uskok je pokrenuo istragu protiv njega i sumnjiči ga da je sa 61-godišnjim poduzetnikom dogovorio adaptaciju stana u vlasništvu varaždinskog HNK-a u zamjenu za izdavanje dozvole za izgradnju podzemne garaže ispod poduzetnikove stambene zgrade.

"Radi se o događaju iz 2022. godine. Do saznanja za to djelo se došlo zapravo suradnjom s EPPO-m. EPPO je radio određene dokazne radnje i ustupio nam te dokazne radnje jer nije bila njihova nadležnost mi smo nastavili ono što su oni započeli", istaknuo je. Odgovorio je na prozivke da se to radi zbog nadolazećih lokalnih izbora.

"Jedan od osumnjičenika je, koliko sam saznao, član SDP-a, drugi je član HDZ-a. Mi u ovoj akciji radimo protiv HDZ-a i SDP-a. Oni su osumnjičeni da su združeno počinili to djelo", zaključio je Turudić. Referirajući se na najavu čelnika SDP-a Siniše Hajdaša Dončić o inicijativi za njegovim opozivom, glavni državni odvjetnik je rekao kako se ne boji. "Poručujem samo naprijed. On se izgubio u vremenu i prostoru kao što je bio izgubljen 16. rujna 2020. a sad bi njegovo ponašanje svrstao u 1948. godinu", rekao je Turudić.

>> VIDEO DORH pokrenuo izvide zbog izjava partizanke s Milanovićeve inauguracije o proboju u Široki Brijeg