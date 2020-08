SDP je doživio debakl pokušavajući sustići HDZ po klijentelizmu i uhljebljivanju. Moramo se iznova izgraditi

Nakon što je pomogao Zoranu Milanoviću da dode na Pantovčak, Ivan Račan želi pomoći i SDP-u. Sin prvog predsjednika SDP-a Ivice Račana i bivši SDP-ov saborski zastupnik kandidat je za novo Predsjedništvo stranke, a u intervjuu otkriva zašto želi u vrh SDP-a, kako se stranka može oporaviti nakon izbornog debakla, a otkriva i tko je njegov favorit za Bernardićevog nasljednika.

Najavili ste svoju kandidaturu za člana Predsjedništva SDP-a. Zašto želite u vrh stranke?

Zato što vjerujem da svojim znanjem i iskustvom mogu donijeti promjenu i pomoći u izgradnji SDP-a iznova.

Stranka je doživjela najlošiji rezultat u više od 20 godina. Imate li objašnjenje, što se točno dogodilo?

Loš rezultat otprilike je jednak stanju SDP-a iznutra, a ono traje već dulje vrijeme. To stanje karakteriziraju posvađano i nemotivirano članstvo, izostanak stranačkog rada i organiziranja te u posljednjem periodu i izostanak učinkovite političke koncepcije prema javnosti. To je sve skupa rezultiralo potonućem u oportunizam, uhljebljivanje i klijentelizam kao osnovama političkog rada SDP-a i birači su to kaznili. HDZ je, između ostalog, stranka klijentelizma i uhljebljivanja i logično je da je SDP doživio debakl pokušavajući to sustići. SDP se mora iznova izgraditi kao alternativa. Svejedno, unatoč izbornom debaklu, baš nitko iz aktualnog Predsjedništva nije podnio ostavku, ako ne računamo Bernardića. Gdje je tu minimum odgovornosti, samokritike, kako je moguće da nikome nije nimalo neugodno? To je odraz stanja o kojemu govorim. Previše se toga unutar stranke, prvenstveno u dolasku na pozicije u prostoru odgovornosti i odlučivanja, postizalo trgovinom i oportunizmom umjesto zalaganjem, znanjem i idejama da bi sada bilo osjećaja neugode.

Dapače, neki od ključnih ljudi iz vodstva, itekako odgovornih za poraz, podijelili su saborske funkcije među sobom. Kako „obični“ članovi stranke gledaju na to?

Jedan dio to podržava, jedan dio ne zna što da misli ili ih to više uopće ne zanima, a vjerujem da najviše članica i članova osjeća gnjev.

Za nasljednika Davora Bernardića za sada, kako se čini, ima najmanje troje kandidata – Mirela Ahmetović, Peđa Grbin i Željko Kolar. Vi ste osobno poželjeli svu sreću Peđi Grbinu. Je li on vaš favorit?

Dobro je da ima više kandidata jer to će pružiti priliku da se kroz kampanju protresu i rasprave problemi i budućnost stranke s različitih stajališta. Peđa Grbin je jedan od malog broja političara u Hrvatskoj koji su uspjeli ostvariti pozitivan javni ugled radom u Saboru. Tim javnim ugledom i upozoravanjem na loša kretanja u SDP-u u prethodnom mandatu sada je dobio priliku preuzeti odgovornost za stranku. Ima moju podršku i dobro zna da ću mu uvijek reći što mislim bez obzira na to hoće li mu se to svidjeti ili ne. Istovremeno, time što podržavam Peđu Grbina nisam protiv drugih kandidata. Mirela Ahmetović nastupa jako dobro, zastupa progresivne ideje vrlo slične mojim i Peđinim razmišljanjima i SDP je s njom već sada dobio novu prepoznatljivu osobu na javnoj sceni. Željka Kolara poštujem, sva moja iskustva s njim su pozitivna i, ako pobijedi, jednako ću mu stisnuti ruku i čestitati kao i Mireli ili Peđi i poželjeti svu sreću ovog svijeta.

Koliko Grbinu za vođenje SDP-a može smetati činjenica da je bio jedan od „pučista“, da je i sam sudjelovao u podjelama unutar stranke?

Svaki predsjednik stranke mora djelovati integrativno ako ga zanima dugoročna perspektiva. SDP je sada iznutra duboko podijeljena i posvađana stranka i nema smisla glumiti da je drugačije. To se mora popraviti i to je moguće. Podjele nisu nastale na ozbiljnim političkim razilaženjima, nego na radnom i organizacijskom zapuštanju te lošem unutarstranačkom izbornom sustavu koji je podjele osnaživao i svakim ciklusom stranku činio sve slabijom. Ako se pojavi Mesija s proročanstvom o potpunom ujedinjenju i novoj izgradnji stranke, odmah ću ga podržati. U nedostatku takvog rješenja, biram između kandidata koji se nude, a među njima je Peđa Grbin najbolja opcija.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL 16.06.2017., Zagreb - Ivan Racan, clan SDP-a. Photo: Jurica Galoic/PIXSELL

S druge strane, za kandidatkinju Mirelu Ahmetović već se počelo govoriti da je njena kandidatura rezultat toga da Zlatko Komadina želi zadržati svoj utjecaj u stranci i nakon poraza. Slažete li se s tom ocjenom?

U podijeljenoj stranci svatko će biti svrstan u neku skupinu. Mirela ne skriva i nema razloga skrivati dobre odnose sa Zlatkom Komadinom. Sve drugo je mistificiranje u koje ne vjerujem. Ne tako davno imali smo situaciju kada je Ivo Sanader vjerovao da će nastaviti upravljati Jadrankom Kosor i vidjeli smo kako je to završilo.

Što bi za SDP značilo da izbore osvoji kandidat struje koja je i najodgovornija za debakl?

Kad bi se ponovo kandidirali i ponovo bili izabrani ljudi koji su politički nosili stranku u prethodnom mandatu, to bi bilo poražavajuće i gotovo sigurno garantiralo daljnji pad stranke.

I Željko Kolar, s druge strane, ima potporu više šefova županijskih organizacija koje su do sada podržavale Bernardića. Hoće li i njega to prometnuti u kandidata poražene struje?

I da i ne. To je na njemu da se odredi hoće li dozvoliti da ga podrže ljudi koji su izravno odgovorni za loš rezultat i stanje stranke. Odgovornima ih ne čini puka činjenica da su podržavali ili surađivali s Davorom Bernardićem.

Grbin obećava „novi SDP“, Ahmetović „SDP sa stavom“. Što po vama, u ovim okolnostima, treba stranci i za što ćete se, uostalom, i vi boriti postanete li član novog vodstva?

Želim progresivan SDP koji će smanjivati nejednakost u društvu, boriti se protiv nepravde i biti brana ekstremizmima. Borit ću se za praktična rješenja i politike usklađene s vremenom i potrebama društva. Područja u kojima vidim najveći prostor za iskorake su zelene politike i digitalna transformacija. Primjerice, prošli tjedan počelo je upisivanje e-mail adresa u sudski registar trgovačkih društava. E-mail adresa prijavljuje se tako da se elektronički ispuni formular, zatim se isprinta i pošalje poštom. Tužno je da nije organiziran elektronički način za primiti e-mail adresu. Digitalna transformacija Hrvatske može i mora biti kvalitetnija. Također ću raditi na tome da SDP bude otvorena stranka, predvodnik i mjesto širokog društvenog okupljanja za sve nama bliske ideje i pokrete kao što su zaštita ljudskih prava, zaštita okoliša ili borba za socijalnu pravdu.

SDP-u je vlast u ruke padala kada bi HDZ previše zgadio ljude. Sada, kada vidimo kamo Plenković gura HDZ, zašto bi birači centra glasali za ovakav SDP, dok postoje Možemo i lijevi?

SDP se mora prestrojiti, ponovo izgraditi. Moramo izraditi i zagovarati praktične politike koje će unapređivati život i pomicati Hrvatsku naprijed. Kad to napravimo, birači centra i ljevice ponovo će nam dati podršku. No mislim da fokus moramo usmjeriti i prema mladima. Kroz dugo razdoblje smo gubili ili nismo osvajali podršku mladih generacija. Veliki prostor u tome vidim kroz drugačije organiziranje Foruma mladih koji mora prestati biti svojevrsna stranka u stranci koja služi pojedincima za napredovanje, a stranačkim moćnicima za kontroliranje svojih organizacija. Forum mladih može postati otvorena organizacija koja će okupljati mlade od centra prema lijevo i pružati im prostor za javno djelovanje. Pri tome moramo osigurati i čuvati slobodu Forumu mladih da kritizira i SDP kad vide kriva kretanja, pa čak i kad griješe.

Idu lokalni izbori. Strahujete li da će stranka izgubiti i one gradove i općine koje je do sada imala, pa i Rijeku?

Nema straha. Lokalni izbori bit će izazov za novo vodstvo jer neće biti puno vremena do njih, ali ako napravimo sve što možemo, imat ćemo pravo nadati se dobrim rezultatima.

Što napraviti sa Zagrebom? Treba li tu organizaciju što prije raspustiti i tražiti novo vodstvo?

Nema brzih i jednostavnih rješenja. Raspuštanje je nuklearna opcija čija procedura dugo traje, a posljedice još duže, bez garancije da će se stanje popraviti u nekom razumnom vremenu. Nisam zagovornik raspuštanja. Zagrebačka organizacija ima svoje vodstvo i svoj put i najbolje je da nastavi njime do lokalnih izbora, a poslije njih ponovo će se miješati karte ovisno o rezultatima lokalnih izbora.

Je li rješenje možda i da stranka stane iza Tomislava Tomaševića kao kandidata za gradonačelnika ili mislite da SDP mora imati svog kandidata ovog puta?

Jaka stranka mora imati svog kandidata. Ako SDP ne bude jak, a naš kandidat u istraživanjima ne bude imao šanse, onda su sve opcije otvorene, ali o tome će odlučiti gradska organizacija. Vjerujem da svi članovi vodstva gradske organizacije, Predsjedništva i Gradskog odbora, imaju za cilj najbolji mogući rezultat na lokalnim izborima i da će u prvi plan staviti ostvarenje tog cilja nasuprot pojedinačnog nezadovoljstva ili neslaganja.

Pomogli ste Zoranu Milanoviću da dođe do Pantovčaka. Tvrdili ste da će biti bolji predsjednik nego premijer. Jeste zadovoljni njegovim mandatom za sada?

Uvijek se osjećam blesavo kad dobijem pitanje da komentiram rad predsjednika. Bio sam dio njegove kampanje i jasno je da ima moju podršku. Barem je meni to jasno. Možda bih trebao naučiti da paradno kažem nešto poput – imamo najboljeg predsjednika i ponosimo se njime, međutim meni to nije prirodno. Bilo bi mi puno lakše da radi greške, tada bih ga mogao kritizirati. To bi mi bilo prirodnije, a i on je navikao da ga kritiziram.