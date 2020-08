SDP-ov bastion daje dva kandidata za šefa stranke: 'Dosta je bilo prekaljenih koji su predugo u stranci'

Do kraja mjeseca traje kandidatura za novog šefa SDP-a. Među nekolicinom potencijalnih kandidata za predsjednika SDP-a odmah nakon parlamentarnih izbora počela su se vrtjeti i imena Mišela Jakšića i Zvonimira Mršića. Obojica dolaze iz Koprivnice, podravskog grada s oko 30.000 stanovnika.

Obojica iz prve ruke znaju kako je to voditi grad, a da je Koprivnica bastion SDP-a, opće je poznato, pa je neki nazivaju i "crvenim gradom". Dobro, valjda dio tog kolorita daje i Podravka koja ima crvenu u logu i srce. Kako bilo, kao što je na prošlim parlamentarnim izborima postvrđeno da je Koprivnica i dalje crvena, tako je i postalo jasno da SDP treba svježu krv i novog, srčanog šefa. Masterchefa. Koprivničanci bi, naravno, voljeli da to bude "junak iz doline, iz te ravne Podravine". No, početni se entuzijazam nekako ispuhao jer je od osoba bliskih Jakšiću stigao glas da se neće kandidirati.

Mladen Kešer, predsjednik županijske organizacije SDP-a, diplomatski odgovara. - Mišel Ili Mrle? Hm... Bilo bi mi drago da bilo koji od njih dvojice bude predsjednik - smije se Kešer i potom ozbiljno kaže da je SDP u Koprivničko-križevačkoj županiji jak i da zaslužuje predsjednika.

- Nisam nikad radio s Mršićem, no gledajući na to što je sve radio, mislim da ima dovoljno znanja i energije. U najboljim je godinama da može dati još više stranci u odnosu na nekog drugog. Mišel je mlad, uspješan gradonačelnik koji dobro vodi grad i vjerujem da bi također mogao napraviti zaokret u stranci - važe Kešer.

SDP je s partnerima u Koprivnici 5. srpnja osvojio 40,2 posto glasova. Sam Jakšić skupio je 4620 preferencijalnih glasova, najviše od svih kandidata u gradu. Prije četiri godine, SDP je s partnerima u Koprivnici dobio 47,8 posto, dakle gotovo osam posto više. Slaba izlaznost, reći će u SDP-u. Koprivnički gradonačelnik Jakšić ušao je u Hrvatski sabor, a nakon izbora rekao je da se SDP mora na drugačiji način postaviti prema kulturi, prema slobodno mislećim ljudima, intelektualcima, onima koji su spremni raspravljati o svojim idejama i mijenjati društvo nabolje. Potrošili su, rekao je, sve modele, nije uspio ni restart, pa je nužna priprema za SDP 3.0 ili 4.0.

- Za taj SDP ne treba nam restart, treba nam snažan reset, ali tada više ne možemo krenuti otpočetka, već moramo dati sve od sebe, prebaciti na next level koji, vjerujem, može biti pobjednički. Sigurno imamo dosta snage, volje i ljudi spremne razgovarati o situaciji u SDP i potrebnim promjenama - rekao je novinarima Jakšić nakon izbora. Dodao je da SDP mora postati moderna socijaldemokratska stranka lijevog centra za Hrvatsku 21. stoljeća.

- Došlo je vrijeme za nova lica, da pobjednici u svojim sredinama diktiraju daljnji razvoj SDP-a - rekao je na konferenciji za novinare i dodao da stranka mora prestati biti taoc prošlosti.

Zvučalo je to kao dobar nastupni govor kandidature za predsjednika socijaldemokrata, no... Jakšić koji je u gradonačelničku fotelju zasjeo 2017. godine. Rođen je u Koprivnici 1986. godine. U tom je gradu završio i Srednju ekonomsku školu, a 2010. diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Radio je u realnom sektoru. U stranci je bio član predsjedništva Foruma mladih SDP-a Hrvatska, a od 2009. do 2013. bio je gradski vijećnik, a potom zamjenik gradonačelnice Vesne Želježnjak, koja je 2017. podnijela ostavku. Na izborima za gradonačelnika 2017. u drugom krugu osvojio je 59 posto glasova. I dok Jakšić sad vodi Grad Koprivnicu, Mršić je to radio od 2001. do 2012., s time da je i on jedno vrijeme bio zamjenik gradonačelnika. Bio je i saborski zastupnik, a Jakšić je tek upravo izabran u Sabor.

Mršić je rođen 1966., a nakon završene vojne gimnazije, diplomirao je na Fakultetu političkih znanosti i završio poslijediplomski na Ekonomskom fakultetu. Zaposlio se kao direktor službe za odnose s javnošću u Podravci, tvrtki koju je kasnije pet godina vodio kao predsjednik uprave, sve do 2017. Član je središnjeg tima za gospodarstvo u SDP-u.

Predsjednik Gradskog odbora SDP-a Tomislav Golubić konstatirao je da je Restart koalicija u Koprivnici pobijedila, i time je zadovoljan. No, sigurno nije zadovoljan rezultatom na državnoj razini. Pročelnik je Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo u Gradskoj upravi, što znači da mu je Jakšić šef na poslu, no ipak ga pitamo kome bi, da mora, dao prednost? Nasmijao se.

- Uuuu, neću... Jedan je bivši gradonačelnik, drugi je sadašnji. Jedan ima nešto ima više iskustva u politici, drugi manje. E, sad, što SDP-u u ovom trenutku treba, je li to iskustvo ili mladost i novo lice, o tom potom,. Vidjet ćemo njihove programe i što planiraju napraviti sa SDP-om, i to će presuditi ako budem morao dati glas jednom od njih. Kao predsjednik gradske organizacije moram konstatirati da mi je drago što se izemeđu pet, šest imena koja se spominju u kontekstu moje organizacije, vrte i dva iz Koprivnice. To mi može samo laskati - veli Golubić.

Ispravio nas je kad smo spomenuli da bi mali grad mogao imati dva kandidata za vođenje jedne od dviju najvećih stranaka u državi.

- Ne bih rekao da je Koprivnica mali grad. Iz perspektive Zagreba možda jest, ali je ipak među 25 gradova po veličini u Hrvatskoj. Po broju članova stranke, s 500 ljudi u gradskoj organizaciji mislim da smo jedna od većih gradskih organizacija u Hrvatskoj. Mislim da su i rezultati koje ostvarujemo u posljednjih 20 godina u gradu na svim izborima, daje nam pravo da kažemo da smo među najjačima - ne štedi se Golubić.

U SDP-u su najmanje dvije struje, jedna traži novo lice na čelu stranke, pa vele da Mršić to sigurno nije, a druga je za neko prekaljeno ime kao što je, na primjer, Peđa Grbin jer misle da bi netko novi teško pohvatao konce prije lokalnih izbora sredinom iduće godine. Stjepan Henezi veteran je socijaldemokracije u tom kraju. Bio je i saborski zastupnik.

- SDP je u ovom kraju oduvijek jak. Bili bi mi drago da je netko iz Koprivnice predsjednik, ali mora se prvo kandidirati. Tada ću moći reći svoje mišljenje - kaže Henezi.

Bivši predsjednik gradske organizacije Zoran Gošek ne dvoji da stranku treba osvježiti.

- SDP u Koprivnici oduvijek ima dobre rezultate i jedna je od najsnažnijih organizacija na sjeverozapadu Hrvatske. Na žalost, to se nije uvijek valoriziralo u čelništvu. Nismo uvijek bili zadovoljani odnosom središnjice prema Koprivnici i županiji. Na izborima nikad nismo podbacili i naši kandidati bi sigurno bili kvalitetni. E sad, hoće li se kandidirati, kakva je konstelacija snaga na razini države, to ne znam. No, trebamo ići na mlađe ljude, dosta je bilo prekaljenih koji su predugo u stranci. Nema elana i motiva. Moramo preokrenuti taj trend - smatra.