Saznajte zašto sudjelovati u velikom Ekotlonu, koji će uskoro biti organiziran u Zagrebu!

Ovaj jedinstveni sportski događaj pod nazivom Ekotlon bit će 11. rujna u Gradskom parku Bundek u organizaciji 24sata i missZDRAVA. Riječ je o utrci u ploggingu, koji su popularizirali Šveđani, a predstavlja jedinstveni spoj džogiranja i sakupljanja otpada. Uz učinkovitu aktivnost kojom održavate svoju fit formu, pomažete u očuvanju okoliša, što je trenutno goruća globalna tema. Najnovije izvješće Međunarodnog povjerenstva za klimatske promjene je alarmantno, pa je svaki, čak i najmanji korak, prema očuvaju prirode od iznimne važnosti. Plogging ne pita za kondiciju i godine, apsolutno svi su dobro došli. Zato "save the date" i provedite ga u prirodi družeći se s obitelji ili prijateljima jer naša je zajednička misija učiniti Zemlju boljom za život.

Za trkače, šetače i djecu: Čak tri dužine staze

Ekotlon na Bundeku prilagođen je svima. Za one koji trče tu je maxi plogging staza, dugačka čak 5 kilometara, a za one kojima je to predugačko ili će doći s mlađom djecom, tu su midi plogging staza, od 2 kilometra, i mini plogging staza, dugačka tisuću metara. Staze se razlikuju po dužini i zahtjevnosti, a kotizacija iznosi simboličnih 40 kn za 2 i 5 km, a za najmanju je predviđena obiteljska kotizacija od 60 kn. Ne morate se posebno pripremati za ovaj sportski događaj i vježbati svaki dan kako biste na dan utrke bili u najboljoj formi. Osnovna ideja Ekotlona je da joggirate i usput prikupite smeće na koje nailazite i koje ni inače ne želite nalaziti dok ste u prirodi.

Sve staze startaju na istome mjestu, ali u suprotnim smjerovima. Staze su kružnog tipa i trči se jedan krug.

Za plaćenu kotizaciju očekuje vas bogat startni paket, koji uključuje prigodne darove organizatora i sponzora utrke, a na raspolaganju imate okrepne stanice, garderobe, toalete te stručnu podršku trenera. Nakon utrke osigurali smo hranu, piće te bogat nagradni, zabavni i edukativni sadržaj. Prijave traju do 9. rujna (do 23:59 sati) ili do popunjenja maksimalnog broja natjecatelja.

Ekotlon za Petrinjčicu

Kupnjom startnine za Ekotlon pomažete stradalom Dječjem vrtiću Petrinjčica iz Petrinje, jer će ukupan iznos prikupljen od prodaje kotizacija biti utrošen za nabavu opreme. Njima su u potresu do neuporabljivosti oštećena dva vrtićka objekta od njih pet, zbog čega je čak 220 djece ostalo bez svojih soba te je trenutno na privremenom smještaju. Zbog toga vrtić ujedno ima ograničene resurse te manjak prostora za provođenje certificiranog programa Eko škole, po kojem je godinama poznat.

Dođite 11. rujna na Bundek na najveću plogging utrku u Hrvatskoj!

Prijavite se OVDJE jer će ukupan iznos od prodaje kotizacija biti utrošen za nabavu opreme koju doniramo stradalom Dječjem vrtiću Petrinjčica.

Ponosni partneri projekta su Konzum, adidas, INA, HEP, OTP banka i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.