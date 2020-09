Satima lutao: Naručili ga na pretragu, a kad je došao kazali da se to tu ne radi

Sada imamo moderniju bolnicu koju smo dugo čekali. Ako imamo novu bolnicu, zašto ne možemo više obavljati pretrage koje smo prije obavljali?. Pita se to Puljanin koji je jutros satima lutao pokušavajući otkriti gdje treba obaviti pretragu na koju je naručen. Naime, iako su ga naručili u Općoj bolnici Pula, kada je stigao rekli su mu da oni to ipak ne rade.

- Danas u 7.16 naručen sam na medicinsku biokemiju u Opću bolnicu Pula da obavim jednu pretragu. Na ulazu mi mjere temperaturu i upućuju me da si nanesem dezinficijens. Uzimam broj na kojem piše "12" i čekam par minuta. Dolazim na šalter i djelatnik uzima moj broj, liječnički nalaz i uputnicu. Djelatniku nije sve bilo jasno stoga odlazi u "back office" i nema ga nekoliko minuta. Vraća se i govori da to što ja trebam napraviti više ne rade tamo. Prije su radili, ali više ne. Na upit kamo trebam ići, odgovara da ne zna. Ne zamjeram jer sam već jednom bio u bolnici i upoznat sam da djelatnici ne znaju sve odjele - ispričao je Puljanin za Glas Istre.

Otišao je dalje i na bolničkoj recepciji upitao djelatnika zaduženog za zaštitu koji mu je kazao da treba otići "skroz gore". No "skroz gore" se nije nalazilo ono što mu je trebalo.

- Odlazim u najviši dio bolnice i vidim znakove "OPREZ COVID-19". Odlazim na prva slobodna vrata i odmah pitam djelatnika za pomoć govoreći "svugdje sam bio, sad sam i tu došao, može li pomoć?". Nakon dobivanja odgovora da se vratim na sam početak, pomišljam da je to možda na Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije. Upućujem se tamo, no djelatnik Zavoda govori da se to tu ne radi. Vraćam se u Opću bolnicu Pula i biram broj Odjela za medicinsku biokemijsku djelatnost. To je taj odjel koji me odbio na šalteru. Vraćam se i čekam opet u redu za medicinski laboratorij i nalazim prijatelja koji je tamo zaposlen. Ponudio se otići unutra i pitati. Nakon manje od pet minuta dolazi i govori mi da se to sada radi u Rijeci - u nevjerici govori ovaj Puljanin.