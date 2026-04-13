VIDEO Ovo je Anita Orban, novo lice buduće vlade: Tusk bacio šalu kad ju je upoznao: 'Zovem se Donald'

Péter Magyar priprema se za preuzimanje vlasti nakon jučerašnjih parlamentarnih izbora, a među ključnim licima buduće vlade sve se češće spominje ime koje izaziva veliko zanimanje. Riječ je o Aniti Orbán. Anita Orbán, koja nije u rodu s dosadašnjim premijerom Viktorom Orbánom, vodeća je kandidatkinja Tisze za mjesto ministrice vanjskih poslova. Stručnjakinja za energetsku diplomaciju i bivša veleposlanica za energetsku sigurnost već je godinama poznata u međunarodnim krugovima, a sada je postala simbol promjene koja dolazi. Situacija je dobila poseban štih u veljači na Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji, kada ju je Péter Magyar predstavio poljskom premijeru Donaldu Tusku. "Upoznajte Anitu Orbán, našu buduću ministricu vanjskih poslova“, rekao je Magyar s osmijehom, dodavši brzo: "Njezino ime je samo slučajnost". Tusk, poznat po smislu za humor, nije propustio priliku. Odmah je uzvratio: "Zovem se Donald". Oboje su se nasmijali, a trenutak je brzo postao viralan.

Tisza je novu ključnu figuru Anitu Orbán još u siječnju predstavila kao šeficu vanjskih poslova i "novo lice mađarske diplomacije". Vođa stranke Péter Magyar objavio je to u videu na svojoj Facebook stranici, naglasivši njezine skromne korijene, majka troje djece, rođena u malom gradiću Berettyóujfalu. Anita Orbán nije tipična političarka, ona je uspješna ekonomistica i diplomata s impresivnom međunarodnom karijerom. Posljednjih pet godina redovito se nalazi na Forbes Hungary listi najutjecajnijih mađarskih poslovnih žena. Globalna je direktorica korporativnih odnosa u londonskom sjedištu Vodafone Grupe, gdje je odgovorna za odnose s vladama, javnošću i održivi razvoj. Prije toga radila je u energetskim kompanijama poput Cheniere i Tellurian LNG, specijalizirana za ukapljeni prirodni plin (LNG) i diversifikaciju energenata.

Njezina politička povijest seže u 2000-e i rane 2010-e, kada je pripadala proeuroatlantskom krugu Fidesza. Diplomirala je ekonomiju, magistrirala povijest i diplomaciju u Bostonu, doktorirala na prestižnoj Fletcher School of Law and Diplomacy. Radila je kao kolumnistica u konzervativnom tjedniku Heti Válasz, bila viša istraživačica u institutima i sudjelovala na Fideszovim ljetnim kampovima s figurama poput Györgyja Schöpflina i Zsolta Németha. Kao stručnjakinja za SAD i Rusiju objavila je knjige o američkom neokonzervativizmu i ruskom energetskom imperijalizmu (2008.), upozoravajući na korištenje energije kao geopolitičkog oružja. Kritizirala je vanjsku politiku Ferenca Gyurcsányja i zalagala se za EU projekt Nabucco te smanjenje ovisnosti o ruskom plinu. Nakon pobjede Fidesza 2010. nominirana je za zastupnicu, ali se povukla iz "zdravstvenih razloga". Umjesto toga postala je veleposlanica za energetsku sigurnost (2010.–2015.), gdje je lobirala za LNG i diversifikaciju. No, kako je vlada okrenula prema Rusiji, napustila je dužnost 2015. i to navodno zbog neslaganja s tim smjerom, pisao je Telex.hu.