Je li ovaj scenarij uopće moguć? Bivši obavještajac zatražio aktiviranje 25. amandmana: 'Mislim da je napisan za Trumpa'

Bivši direktor CIA-e John Brennan pridružio se sve glasnijim pozivima za smjenu predsjednika Donalda Trumpa, tvrdeći da je 25. amandman američkog Ustava, koji omogućuje prisilno uklanjanje predsjednika s dužnosti, "napisan s Donaldom Trumpom na umu". Brennan, koji je vodio CIA-u tijekom predsjedničkog mandata Baracka Obame, izjavio je u subotu u emisiji MS Now da Trumpove nedavne zapaljive izjave o uništenju iranske civilizacije i opasnost koju predstavlja za živote milijuna ljudi opravdavaju njegovo trenutno uklanjanje iz Ovalnog ureda. "Ova osoba je očito neuravnotežena. Mislim da je 25. amandman napisan s Donaldom Trumpom na umu", kazao je.

Dodao je da je Trump prevelika opasnost da bi i dalje ostao vrhovni zapovjednik oružanih snaga, s obzirom na ogromnu vatrenu moć kojom raspolaže, uključujući američki nuklearni arsenal. Brennanove izjave dolaze usred rastuće debate o Trumpovoj odluci da uđe u rat s Iranom te njegovim sve nasilnijim prijetnjama o masovnom uništenju te zemlje. Dana 7. travnja Trump je upozorio da će „cijela iranska civilizacija umrijeti večeras“ ako iranski režim ne ispuni njegov ultimatum – prijetnja koju je Brennan protumačio kao nagovještaj moguće uporabe nuklearnog oružja. Kako Trump pojačava svoj agresivan i vulgaran retoriku, sve veći broj demokrata poziva na aktiviranje 25. amandmana. Taj amandman, usvojen 1967. godine, omogućuje potpredsjedniku i većini članova kabineta da uklone predsjednika ako utvrde da je "nesposoban obavljati ovlasti i dužnosti", piše Guardian.

Prema posljednjim podacima NBC Newsa, više od 70 demokratskih zastupnika u Kongresu pozvalo je na primjenu tog amandmana. Iako su stvarni izgledi za njegovu primjenu gotovo nikakvi, zbog čvrste odanosti potpredsjednika J.D. Vancea i cijelog Trumpova kabinete, zabrinutost zbog Trumpovih prijetnji vjerojatno će potrajati, pogotovo nakon neuspjeha mirovnih pregovora između SAD-a i Irana u subotu te mogućnosti obnove neprijateljstava.

Brennanove izjave posebno su upečatljive jer je upravo on trenutno pod aktivnom istragom Trumpovog Ministarstva pravosuđa, kao dio predsjednikove osvete protiv percipiranih neprijatelja. Pod pritiskom Bijele kuće, Ministarstvo pravosuđa je u srpnju pokrenulo kaznene istrage protiv Brennana i bivšeg direktora FBI-ja Jamesa Comeyja. Dva mjeseca kasnije, Comey je optužen po dvije točke za laganje Kongresu tijekom svjedočenja 2020. o istrazi ruskog miješanja u izbore. Sudac je kasnije odbacio tu optužnicu.

Istraga protiv Brennana još je u tijeku. U ožujku je predsjednik Odbora za pravosuđe Predstavničkog doma, Trumpov saveznik Jim Jordan, izjavio da se istraga 'zagrijava'.