Stigla je prva reakcija iz Kremlja na pobjedu Magyara na izborima. Iako se Vladimir Putin još uvijek nije oglasio, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je sljedeće "Mađarska je donijela odluku i mi poštujemo tu odluku".
Iz Rusije dodaju kako se nadaju nastavku "vrlo pragmatičnih odnosa" s novim političkim vodstvom Mađarske, nakon što je dosadašnji premijer Viktor Orbán poražen na izborima. Ističu kako očekuju da će suradnja s Budimpeštom ostati stabilna unatoč političkim promjenama, nakon pobjede Pétera Magyara na parlamentarnim izborima, prenosi Reuters.
Dosadašnji premijer Viktor Orbán održavao je bliske odnose s Rusijom, uključujući redovite kontakte s Moskvom. Mađarska je, unatoč ratu u Ukrajini, nastavila kupovati rusku naftu i plin, dok Rusija sudjeluje i u izgradnji nove nuklearne elektrane u toj zemlji. Orbán je ujedno blokirao zajam Europske unije Ukrajini u iznosu od 90 milijardi eura te se u više navrata protivio ili odgađao uvođenje sankcija Rusiji, optužujući Ukrajinu za ometanje isporuka ruske nafte, što je Kijev odbacio.
Siromašan i obespravljen narod mađarske ne želi biti ruska sfera i još veća sirotinja i to je rezultat jučerašnjih izbora.