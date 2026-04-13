NOVO VODSTVO

Stigla prva reakcija Rusije na izbore u Mađarskoj

FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin talks to Kremlin spokesman Dmitry Peskov
Foto: TURAR KAZANGAPOV/REUTERS
1/3
VL
Autor
Šimun Ilić
13.04.2026.
u 13:05

Iz Rusije poručuju kako se nadaju nastavku "vrlo pragmatičnih odnosa" s novim političkim vodstvom Mađarske

Stigla je prva reakcija iz Kremlja na pobjedu Magyara na izborima. Iako se Vladimir Putin još uvijek nije oglasio, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je sljedeće "Mađarska je donijela odluku i mi poštujemo tu odluku". 

Iz Rusije dodaju kako se nadaju nastavku "vrlo pragmatičnih odnosa" s novim političkim vodstvom Mađarske, nakon što je dosadašnji premijer Viktor Orbán poražen na izborima. Ističu kako očekuju da će suradnja s Budimpeštom ostati stabilna unatoč političkim promjenama, nakon pobjede Pétera Magyara na parlamentarnim izborima, prenosi Reuters.

Dosadašnji premijer Viktor Orbán održavao je bliske odnose s Rusijom, uključujući redovite kontakte s Moskvom. Mađarska je, unatoč ratu u Ukrajini, nastavila kupovati rusku naftu i plin, dok Rusija sudjeluje i u izgradnji nove nuklearne elektrane u toj zemlji. Orbán je ujedno blokirao zajam Europske unije Ukrajini u iznosu od 90 milijardi eura te se u više navrata protivio ili odgađao uvođenje sankcija Rusiji, optužujući Ukrajinu za ometanje isporuka ruske nafte, što je Kijev odbacio.

U stanu nađen mrtav muškarac, sumnja se da je ubijen, počinitelj priveden
Mađarska Peter Magyar dmitrij peskov Vladimir Putin

GN
GNKDZ1986
13:39 13.04.2026.

Siromašan i obespravljen narod mađarske ne želi biti ruska sfera i još veća sirotinja i to je rezultat jučerašnjih izbora.

GN
GNKDZ1986
13:42 13.04.2026.

Pobjedu je na ulicama Budimpešte burno i emotivno proslavio je i mađarski narod. Cijelu večer ljudi su pjevali, trubili automobilima, mahali zastavama i skandirali. Posebno se isticala poruka koja se brzo proširila društvenim mrežama: "Rusi, idite doma."

KU
kublajkhan
13:17 13.04.2026.

Velika se stvar dogodila jučer na mađarskim izborima. Ljevice više nema u parlamentu. Nadamo se da će se to uskoro dogoditi i u našim medijima i saboru.

