Stigla prva reakcija Rusije na izbore u Mađarskoj

Stigla je prva reakcija iz Kremlja na pobjedu Magyara na izborima. Iako se Vladimir Putin još uvijek nije oglasio, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je sljedeće "Mađarska je donijela odluku i mi poštujemo tu odluku".

Iz Rusije dodaju kako se nadaju nastavku "vrlo pragmatičnih odnosa" s novim političkim vodstvom Mađarske, nakon što je dosadašnji premijer Viktor Orbán poražen na izborima. Ističu kako očekuju da će suradnja s Budimpeštom ostati stabilna unatoč političkim promjenama, nakon pobjede Pétera Magyara na parlamentarnim izborima, prenosi Reuters .

Dosadašnji premijer Viktor Orbán održavao je bliske odnose s Rusijom, uključujući redovite kontakte s Moskvom. Mađarska je, unatoč ratu u Ukrajini, nastavila kupovati rusku naftu i plin, dok Rusija sudjeluje i u izgradnji nove nuklearne elektrane u toj zemlji. Orbán je ujedno blokirao zajam Europske unije Ukrajini u iznosu od 90 milijardi eura te se u više navrata protivio ili odgađao uvođenje sankcija Rusiji, optužujući Ukrajinu za ometanje isporuka ruske nafte, što je Kijev odbacio.