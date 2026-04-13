Magyar i supruga razveli su se daleko od očiju javnosti, a onda je buknuo skandal: 'Prijetio mi je i zaključavao me u sobu'

Nakon izbornog potresa u Mađarskoj, u kojem je Péter Magyar srušio dugogodišnju vlast Viktor Orbána, pažnja javnosti ponovno se usmjerila na njegov privatni život, odnosno buran razvod s Judit Varga, koja je protiv njega iznijela teške optužbe. Nakon dulje šutnje, poručila je kako se ne namjerava vraćati u javni život sve dok, kako tvrdi, njezin bivši suprug Péter Magyar ne odgovara za ono što naziva njegovom „izdajom“.

Varga, koja je godinama bila bliska suradnica premijera Viktora Orbána, ponovno je iznijela ozbiljne optužbe protiv Magyara, uključujući tvrdnje o obiteljskom nasilju i ucjeni. Ove izjave dala je nakon sudskog ročišta u Budimpešti, gdje je svjedočila u slučaju korupcije povezanom s njezinim bivšim ministarstvom. Nakon ročišta, odgovarajući na pitanja novinara o mogućem povratku u politiku, izjavila je kako ne želi sudjelovati u političkoj utakmici u kojoj sudjeluje Péter Magyar. Također je ponovila optužbe koje je prvi put iznijela prije godinu i pol, naglašavajući kako „izdaja nije postignuće, osobito kada je riječ o izdaji vlastite obitelji“.

U središtu sukoba nalazi se i audio snimka koju je Magyar navodno potajno snimio još 2003. godine, tijekom razdoblja kada je Varga obnašala ministarsku dužnost. Na snimci se, prema navodima, može čuti razgovor koji upućuje na moguće političko upletanje u pravosudne procese. Magyar je snimku objavio nakon osnivanja svoje oporbene stranke Tisza 2024. godine. Kako piše Euronews,

"Kakva je to osoba? Dok sam pokušavala izaći iz odnosa punog drame i zlostavljanja, on je koristio manipulacije i ucjene kako bi me spriječio u razvodu", rekla je Varga. U opširnoj objavi dodatno ga je optužila za dugotrajno psihičko i fizičko zlostavljanje, ucjene i manipulaciju, što je izazvalo snažne reakcije i podijelilo javnost. Istaknula je i da je dugo oklijevala govoriti o detaljima njihova braka.

Opisala je i niz konkretnih incidenata, tvrdeći da je bila izložena verbalnom i fizičkom nasilju, uključujući vrijeđanje, bacanje predmeta i prijetnje. U jednom televizijskom nastupu iznijela je posebno teške optužbe, tvrdeći da ju je Magyar u jednom trenutku zaključao u sobu te da ju je tijekom trudnoće gurnuo na vrata.

"Tada sam se stalno bojala da zlostavljanje neće prestati. U jednom trenutku izašao je u kuhinju, uzeo nož i hodao po kući s njim u ruci", ispričala je, dodajući da su u kući tada bili i članovi njezine obitelji.

Tvrdi i da je Magyar tajno snimao njihove privatne razgovore te da je snimke kasnije koristio u političke svrhe. "Takva osoba nije vrijedna nikakvog povjerenja", poručila je. U jednoj od najpotresnijih ispovijesti opisala je i noćni incident u kojem ju je, kako tvrdi, Magyar verbalno napadao i bacao predmete na nju dok je ležala u krevetu. "Vrištao je i psovao, bacao knjige na mene, a potom i remen. Bojala sam se da će me ozbiljno ozlijediti, ali se nisam usudila pomaknuti", opisala je. Dodala je da je tada konačno odlučila prekinuti brak. "Kada sam mu rekla da želim razvod, isprva je molio i preklinjao, ali kada nije uspio, počeo je s prijetnjama i ucjenama", tvrdi Varga, ističući da upravo u tom kontekstu vidi i objavu spornih audio snimki.

U svojim javnim istupima Magyar ističe kako ne želi dalje komentirati osobne optužbe, ali naglašava da sadržaj spornih snimki ukazuje na ozbiljne probleme u funkcioniranju pravne države u Mađarskoj. Također tvrdi da vlada pokušava skrenuti pozornost s vlastitih afera. Politički kontekst dodatno komplicira situaciju. Nakon razvoda 2023. godine, Varga je podnijela ostavku na mjesto ministrice pravosuđa zbog skandala s pomilovanjem u slučaju zataškavanja pedofilije, što je ozbiljno narušilo reputaciju vlade. Ubrzo nakon toga, Magyar osniva stranku Tisza.