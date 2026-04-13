Austrijski politički vrh: 'Dobrodošli natrag, dragi susjedi!'

Nakon nedjeljnog izbornog debakla dosadašnjeg mađarskog premijera i šefa stranke Fidesz Viktora Orbana i veličanstvenog trijumfa uvjerljivog pobjednika jučerašnjih parlamentarnih izbora u Mađarskoj, vođe stranke Tisza, Petera Magyara, i članovi austrijske savezne Vlade također su komentirali ishod mađarskih izbora. Ministrica vanjskih poslova i čelnica stranke Neos Beate Meinl-Reisinger uvjerljivu izbornu pobjedu Magyara je nazvala “vrlo dobrim vijestima”.

Kako navodi dnevni list “Kronen Zeitung” za šeficu austrijske diplomacije, izborni rezultat ukazuje na odluku o smjeru kretanja za cijelu Europu: “dalje od korupcije i ruskog utjecaja, prema konstruktivnoj suradnji”, napisala je Meinl-Reisinger na platformi X. Uz napomenu, kako se raduje “daljnjem produbljivanju bilateralnih odnosa sa susjednom zemljom i novoj suradnji na europskoj razini, u interesu Austrije, Mađarske i Europe”. “Prije svega, drago mi je zbog mnogih Mađara, koji nisu posustali u želji da budu dio europske obitelji. Dobrodošli natrag, dragi susjedi!”, rekla je ministrica vanjskih poslova Austrije, uz čestitke Magyaru na uvjerljivoj pobjedi. Austrijska ministrica vanjskih poslova, kako navodi list “Krone”, obračunala se je i s teško poraženom Orbanovom Vladom: “Posljednji tjedana pojavili su se brojni medijski izvještaji o tome da je mađarska Vlada uspostavila izravnu liniju s Moskvom. Očekujem da se te optužbe u cijelosti istraže”.

Meinl-Reisinger na X-u piše kako tu temu namjerava staviti na dnevni red sljedećeg sastanka ministara vanjskih poslova zemalja članica Europske unije. Austrijski savezni kancelar i čelnik Narodne stranke (ÖVP) Christian Stocker također je čestitao Peteru Magyaru na izbornoj pobjedi. Kako je istakao Stocker, mađarski je narod “ogromnom većinom odbacio destruktivni antagonizam jedni protiv drugih i odlučio se za proeuropsku budućnost”. “Kao susjed Mađarske, kao stranački prijatelj Europske pučke stranke i kao Europljanin, radujem se našoj suradnji”, poručio je austrijski kancelar.

Potkancelar i čelnik austrijske Socijaldemokratske stranke (SPÖ) Andreas Babler također je izrazio radost izbornim rezultatom u Mađarskoj. “Nakon 16 godina sustavnih promjena, Orban konačno nije više izglasan. To otvara priliku da se Mađarska vrati temeljnim demokratskim vrijednostima”, poručio je Babler. Šefica oporbenih Zelenih Leonore Gewessler je da je izborni rezultat u Mađarskoj “snažan signal - i za Europu. Jer nudi nadu za preokret i novi politički start”. Bečki gradonačelnik, socijaldemokrat (SPÖ) Michael Ludwig mađarski izborni rezultat također vidi kao “snažan signal za Europu”. Kako navode austrijski mediji, među onima koji sigurno nisu oduševljeni Orbanovim debaklom i nedjeljnim izbornim trijumfom Petera Magyara koji je osvojio dvotrećinsku većinu u mađarskom parlamentu je Herbert Kickl, čelnik krajnje desne Slobodarske stranke Austrije (FPÖ), kome je Viktor Orban bio veliki uzor i prijatelj.