Hajdaš Dončić: Hoće li nova mađarska vlada pokazati stvarno partnerstvo prema Hrvatskoj?

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić komentirao je jučerašnje rezultate izbora u Mađarskoj. U objavi na Facebooku napisao je kako to može biti dobra promjena za Europu, ali i da treba 'vidjeti što ona znači za Hrvatsku'.

- Rezultati mađarskih izbora donose dvije jasne poruke Hrvatskoj. Prva: svaka vlast ima svoj kraj, a svi autokrati prije ili kasnije padnu. Druga: u politici su ključni interesi, a ne deklaracije. Promjena u Mađarskoj može biti dobra za Europu, ali tek treba vidjeti što ona znači za Hrvatsku.

Hoće li nova mađarska vlada pokazati stvarno partnerstvo prema Hrvatskoj i voditi energetsku politiku koja poštuje interese INA-e i naše države? Andrej Plenković sada ima mogućnost to vrlo konkretno i testirati, ali samo ako odmah i javno zatraži izručenje Hernadija od nove mađarske vlade. Hrvatski interesi moraju biti na prvom mjestu. Ovo je trenutak u kojem hrvatska Vlada i premijer polažu politički ispit - napisao je Siniša Hajdaš Dončić.