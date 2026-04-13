Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 120
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KOMENTIRAO IZBORE

Hajdaš Dončić: Hoće li nova mađarska vlada pokazati stvarno partnerstvo prema Hrvatskoj?

Zagreb: Siniša Hajdaš Dončić o dočeku rukometaša
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/4
VL
Autor
vecernji.hr
13.04.2026.
u 13:11

Ovo je trenutak u kojem hrvatska Vlada i premijer polažu politički ispit - napisao je Siniša Hajdaš Dončić.

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić komentirao je jučerašnje rezultate izbora u Mađarskoj. U objavi na Facebooku napisao je kako to može biti dobra promjena za Europu, ali i da treba 'vidjeti što ona znači za Hrvatsku'.

- Rezultati mađarskih izbora donose dvije jasne poruke Hrvatskoj. Prva: svaka vlast ima svoj kraj, a svi autokrati prije ili kasnije padnu. Druga: u politici su ključni interesi, a ne deklaracije. Promjena u Mađarskoj može biti dobra za Europu, ali tek treba vidjeti što ona znači za Hrvatsku.

Hoće li nova mađarska vlada pokazati stvarno partnerstvo prema Hrvatskoj i voditi energetsku politiku koja poštuje interese INA-e i naše države? Andrej Plenković sada ima mogućnost to vrlo konkretno i testirati, ali samo ako odmah i javno zatraži izručenje Hernadija od nove mađarske vlade. Hrvatski interesi moraju biti na prvom mjestu. Ovo je trenutak u kojem hrvatska Vlada i premijer polažu politički ispit - napisao je Siniša Hajdaš Dončić.

Zagreb: Siniša Hajdaš Dončić o dočeku rukometaša
1/14
Ključne riječi
izbori u Mađarskoj Siniša Hajdaš Dončić SDP

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!