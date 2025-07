Saša Pozder položio jamstvo od 200.000 eura pa izašao iz Remetinca

Saša Pozder, srbijanski poduzetnik koji je upravo optužen u aferi Mikroskopi , jučer je nakon devet mjeseci izašao iz Remetinca i u nastavku postupka će se braniti sa slobode. Istražni zatvor određen mu je još lani u studenom i to zbog opasnosti od bijega. No nakon što je prošli tjedan nadopunio obranu u kojoj je priznao ono za što ga USKOK tereti, iz trećeg pokušaja mu je prihvaćena jamčevina. Ovaj put radilo se o 200.000 eura, koji su uplaćeni na posebni račun zagrebačkog Županijskog suda. Prije no što je Pozder izašao iz Remetinca, na zagrebačkom Županijskom sudu je održano ročište na kojem je njegov branitelj Gordan Preglej, priložio dokaz o uplati jamčevine. Pozder je preko video linka iz Remetinca potvrdio da je upoznat s uvjetima jamstva te je obećao da će ih se pridržavati. U protivnom će ostati bez spomenutih 200.000 eura. Osim što je platio jamčevinu, izrečena mu je i mjera opreza redovitog javljanja policiji. To mora činiti svakog prvog ponedjeljka u mjesecu i to u PU u kojoj je prijavljen. U njegovom slučaju to je PU šibensko-kninska, jer je prijavljen u Skradinu.

- Nakon što je moj klijent dao obećanje da će se pridržavati uvjeta jamstva, ukinut mu je istražni zatvor - kazao je Preglej. USKOK Pozdera tereti da je preko svoje tvrtke hrvatskim bolnicama po višestruko prenapuhanim cijenama prodavao medicinske robote. On ih je, tvrdi USKOK, kupovao za 120.000, 130.000 eura, a prodavao ih je za oko 500.000 eura. Po USKOK-u, činio je to u sklopu zločinačkog udruženja na čijem je čelu bio Hrvoje Petrač. USKOK tereti Petrača i Pozdera da su preko Tome Pavića dogovarali isplatu mita za Vilija Beroša, bivšeg ministra Andreja Plenkovića. Prema optužnici, Beroš se tereti da je primio 75.000 eura mita, a za uzvrat se pobrinuo da ravnatelji pojedinih bolnica u državnom vlasništvu od Pozderove tvrtke kupe robotske mikroskope, ali i da za te javne nabave, koje su bile namještene, osigura novac u proračunu.

Svi optuženici iz afere Mikroskop, osim Hrvoja Petrača, koji se predao prošli tjedna se brane sa slobode. Njemu je istražni zatvor određen zbog opasnosti od bijega te će jedno vrijeme ostati u Remetincu. Odnosno dok i on ne odluči ponuditi jamstvo kao zamjenu za istražni zatvor. Zbog sigurnosnih razloga smješten je u ćeliju s jednim prekršajnim zatvorenikom, što je u uvjetima prenapučenih zatvora, u kojima u jednoj ćeliji zna biti i po osam, deset pritvorenika, može smatrati i nekom vrstom luksuza. On i njegovi sinovi Novica i Nikola Petrač te Pozder su priznali ono za što ih USKOK tereti. Što se tiče Pozdera, on je u proteklih devet mjeseci, ukupno tri puta nudio jamčevinu. Prvi put je odmah nakon uhićenja ponudio 100.000 eura, što je bilo odbijeno. U svibnju je nudio 690.000 eura, no nakon žalbe USKOK-a, i to je odbijeno. Zanimljivo je da je tada predloženo da mjera opreza, osim javljanja policiji, uključuje i predaju putnih dokumenata, no sada nije morao predati putne dokumente.