San o velikoj zaradi mnogima je primamljiv, no postoje mnoge zamke: 'Preuzimate vrlo visok rizik'

Britanac Jake kupio je 2015. godine bitcoin, najpopularniju kriptovalutu. Nakon nekoliko godina našao se se na liječenju u jednoj od bolnica u Velikoj Britaniji koja je specijalizirana za one koji su opsjednuti kockanjem. On je za BBC ispričao kako je došlo do toga da u trgovanju kriptovalutama izgubi milijunski iznos.



Jake je imao probleme u braku i u privatnom životu te je trgovanjem kriptovalutama polagano gubio novac koji je štedio. No jednim je potezom uspio je vratiti sve što je do tada izgubio i osjetio je snažnu euforiju. To je bio samo početak kraja kojeg nije bio svjestan.



Budući da je na svom poslu bio zadužen za milijune funti, za ulaganje je počeo koristiti novac koji nije njegov. Tržište kriptovaluta brzo se kretalo i ubrzo je izgubio veliki iznos.



– Bilo je oko dva sata ujutro, vratio sam se u krevet i morao sam leći pokraj supruge. Nije imala pojma o tome što radim – rekao je Jake za BBC.



Zbog pronevjere suočen je s kaznenom prijavom, no svojem je poslodavcu uspio vratiti 1,5 milijuna funti uz pomoć obitelji. Sada se nalazi na liječenju od ovisnosti.



Podaci pokazuju kako stotine tisuća Britanaca posjeduje kriptovalute, a koliko je to tržište opasno, pokazuje i činjenica da je početkom svibnja doseglo najvišu vrijednost ikada, a nekoliko tjedana kasnije uslijedio je veliki pad. Kada na ovako promjenjivu tržištu nešto dobijete, onda je tu riječ o velikom iznosu, no isto vrijedi i za gubitke. Kada krenete gubiti, brzo se nađete na dnu.

Foto: DADO RUVIC/REUTERS/PIXSELL Representations of virtual currency Bitcoin and U.S. dollar banknotes



Stručnjaci navode kako ovisnici o kriptovalutama pokazuju istu vrstu ponašanja kao i kockari. Tony Marini, vodeći savjetnik u klinici za ovisnost o kriptovalutama u bolnici Castle Craig u Peeblesu, navodi kako sve više građana Škotske dolazi s tim problemom.



Marini kaže kako se ovdje radi o "kokainu kockanja" jer se sve odvija tako brzo i dostupno je 24 sata na dan na pametnim telefonima, prijenosnim računalima...



U posljednjih nekoliko godina u klinici su liječili više od 100 osoba zbog ovisnosti o kriptovalutama.



– Postoji mnogo osoba koje trguju kriptovalutama i zarađuju. I svima govore da zarađuju. No, ne čujemo ništa od onih koji gube novac – poručio je Marini.



Novac je izgubila i Jen McAdam. Nasjela je na priču o prilici koja se pruža jednom u životu, a na kraju se radilo o prijevari.



– Novac su uložili prijatelji i obitelj. Zajedno smo izgubili više od 250 tisuća eura. Nosite užasnu krivnju, sram i žaljenje... – poručila je Jen koja želi da ljudi znaju za rizike ulaganja. Onima koji se ne razumiju u tu tehnologiju ulaganja poručila je da se klone kriptovaluta.



– Ako želite ulagati, a nemate nikakvo znanje, vi se kockate. Preuzimate vrlo visok rizik – rekla je.

Glazbenik Cameron upao je u velike financijske probleme pojavom koronavirusa. Nije više mogao svirati zbog lockdowna koji je bio na snazi u zemlji.



– Svi izvori prihoda potpuno su nestali – rekao je Cameron i dodao da je odlučio ulagati u tržište kriptovaluta koje je tada bilo u rastu. Godinu dana kasnije imao je razloga za osmijeh.



– Prošla je godina zaista bila sjajna i sredstva su se povećala do te mjere da, barem kratkoročno, neću imati nikakvih financijskih briga – rekao je za BBC.



– Prošle godine nisam mogao ni zamisliti da ću imati ovakve rezerve, ne znam što bih mislio. Ovo je veliko olakšanje – rekao je.