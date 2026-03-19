Preživio nezamislivo: Teška infekcija napala mu pluća, dva mjeseca živio bez oba plućna krila

Teško bolesni 33-godišnji muškarac preživio je gotovo nezamisliv scenarij zahvaljujući revolucionarnom kirurškom pristupu. Nakon što mu je teška infekcija izazvana gripom uništila pluća i uzrokovala zatajenje više organa, liječnici su mu u potpunosti uklonili oba plućna krila kako bi zaustavili širenje infekcije. Umjesto toga, koristili su posebno konstruirani sustav "umjetnih pluća" kako bi doveli kisik u njegovu krv.

U izvješću objavljenom u časopisu Med kirurzi su detaljno opisali kako su uklonili teško zaražena pluća muškarca i koristili sustav "umjetnih pluća" kako bi ga održali na životu dok se ne izvrši dvostruka transplantacija pluća, prenosi Sciencedaily. Taj slučaj donosi nove spoznaje o održavanju kritično bolesnih pacijenata na životu dok čekaju donorske organe. - Bio je kritično bolestan. Srce mu je stalo čim je stigao. Morali smo ga reanimirati. Kad je infekcija toliko jaka da se pluća "tope", nepovratno su oštećena. Tada pacijenti umiru - rekao je glavni Ankit Bharat, torakalni kirurg na Sveučilištu Northwestern. Pacijent, 33-godišnji muškarac, razvio je akutni respiratorni distres sindrom (ARDS), opasno stanje u kojem upala i infekcija preplavljuju pluća. Njegova bolest započela je gripom, koja se brzo pogoršala i zakomplicirala bakterijskom upalom pluća. Kako mu se stanje pogoršavalo, pluća, srce i bubrezi počeli su otkazivati. U tom trenutku, dvostruka transplantacija pluća postala mu je jedina šansa za preživljavanje.

Pacijentova pluća bila su previše oštećena, no njegovo tijelo ne bi moglo odmah podnijti transplantaciju. - Srce i pluća su suštinski povezani. Kad nema pluća, kako održati pacijenta na životu?" - rekao je Bharat. Kako bi se riješio ovaj problem, medicinski tim razvio je umjetni plućni sustav osmišljen da privremeno preuzme ulogu pluća. Nakon što su oštećena pluća uklonjena, pacijentovo stanje se počelo poboljšavati. Krvni tlak se stabilizirao, organi su se počeli oporavljati, a infekcija je stavljena pod kontrolu. Dva dana kasnije, kirurzi su uspješno dovršili dvostruku transplantaciju pluća. - Po prvi put, biološki, dajemo molekularni dokaz da će nekim pacijentima biti potrebna dvostruka transplantacija pluća, inače neće preživjeti - rekao je Bharat. Za sada je taj pristup liječenja ograničen na visoko specijalizirane medicinske centre, no Bharat se nada da će se s vremenom razviti u standardiziranije sustave koji pomažu pacijentima da ostanu živi dok čekaju pluća donora. - Za teška oštećenja pluća uzrokovana respiratornim virusima ili infekcijama, čak i u akutnim situacijama, transplantacija pluća može spasiti život - kazao je.