Salvini ruši svoju vladu – naciljao je izbornu pobjedu i mjesto premijera

Otkad je prije 14 mjeseci uspostavljena žuto-zelena talijanska vlada nagađa se kada će pasti. I evo, došao je trenutak u kojem je čelnik Lige i ministar unutarnjih poslova Matteo Salvini kazao kako više ne postoji većina budući Pokret 5 zvijezda (M5S) drugog potpredsjednika vlade Luigija Di Maia nije glasao za izgradnju novog željezničkog tunela između Francuske i Italije (TAV).

Znalo se da je M5S protiv tog projekta i nije se trebalo čekati glasanje u parlamentu, ali Salvini sada želi unovčiti dobar rezultat na europskim izborima kada je Liga dobila 34 posto glasova (na parlamentarnim izborima 2018. dobila je samo 17 posto glasova).

– Idemo odmah u parlament utvrditi da većina više ne postoji kao što se vidjelo prilikom glasovanja o TAV-u – kazao je Salvini i naglasio kako je uzaludno ići naprijed svađajući se s M5S koji za sve kaže “ne”.

Salvinijeva Liga jučer je najavila da će pokrenuti glasanje o povjerenju premijeru Giuseppeu Conteu u talijanskom parlamentu kako bi srušila vladu i potaknula održavanje novih izbora. Očekuje se da će se glasanje o povjerenju vladi održati 20. kolovoza.

“Svatko tko gubi vrijeme, šteti državi”, poručili su iz stranke.

Conte je pak jučer optužio Salvinija za izmišljanje krize u vladi kako bi na novim izborima iskoristio trenutačnu popularnost Lige među biračima. Predsjednik vlade inače nije član nijedne stranke.

Foto: MORANDI/Milestone Media/PIXSELL

Izbori nikada nisu bili najesen

Uz to, i Di Maio naglašava kako Salvini treba parlamentu i biračima objasniti zašto razbija vladu, te ako baš želi izbore, neka počeka početak rujna kada će se u parlamentu glasati o smanjenju broja parlamentaraca za 345 mjesta od 945 (630 zastupnika i 315 senatora). Di Maio optužuje Salvinija da želi sačuvati veliki broj parlamentaraca, te da zbog toga želi raspuštanje parlamenta prije nego se glasa o rezanju broja mjesta. Salvini bi htio da prijevremeni izbori budu sazvani već polovinom listopada. Zapravo, Liga je izabrala najbolji trenutak za izbore, jer praktički nema konkurenata. No, što će se sada događati? Parlament je već na odmoru, pa će se trebati svim parlamentarcima poslati brzojav da se vrate u Rim. Moraju imati najmanje 48 sati vremena od dobivanja brzojava do sjednice. Na toj sjednici bi Salvini trebao iznijeti zašto više ne želi biti u vladi s M5S. Parlamentarci bi trebali glasati o nepovjerenju vladi i tada bi se otvorile konzultacije s predsjednikom Republike Sergiom Mattarellom.

Foto: Salvatore Esposito/KIKA/PIXSELL

Prije raspuštanja parlamenta šef države treba ocijeniti ima li uvjeta za osnivanje neke nove vlade u ovom sazivu. Od raspuštanja parlamenta do novih izbora treba proći između 40 i 70 dana. Dakle, moglo bi se glasati koncem listopada.

No, to znači da Italija neće imati pripremljen državni proračun za sljedeću godinu, a to donosi mnoge posljedice. Premda će se birati čak 18. parlament od Drugog svjetskog rata, a ova je vlada 62., još nikada izbori nisu održani najesen. Uvijek se htjelo najprije donijeti proračun.

Druga novost je i što bi sadašnji ministar unutarnjih poslova Salvini bio na novim izborima kandidat Lige za predsjednika vlade. Istina, ne bira se premijera, ali svaka stranka naznačuje i koga bi mogla predložiti za premijera.

Foto: REMO CASILLI/REUTERS/PIXSELL

Predsjednik na potezu

S obzirom na to da ministarstvo unutarnjih poslova bdije nad regularnošću izbora i iznosi izborne rezultate, ne bi bilo logično da ministar bude i premijerski kandidat. Mattarella će trebati riješiti sva ta pitanja. Mogao bi, primjerice, prihvatiti ostavku ove vlade te osnovati novu, koja ne bi dobila prolaz u parlamentu, ali bi vodila izbore.

U državi u kojoj je politika učinila i nezamislive preokrete i eksperimente, pa i sadašnji s vladom dvije suverenističke i populističke stranke, ulazi se u novi. Zanimljivo za novinare. No, je li zanimljivo i za građane?