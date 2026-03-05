VIDEO SAD lansirao projektil 'sudnjeg dana': Ova raketa juri do 28.000 km/h, a mogućnosti su nevjerojatne

Nenaoružana interkontinentalna balistička raketa Minuteman III lansirana je u operativnom testu u utorak navečer s obale okruga Santa Barbara. Raketa, koja nije nosila bojevu glavu, zajedno s dva testna povratna modula lansirana je oko 23 sata iz svemirske baze Vandenberg sjeverozapadno od Santa Barbare. Lansiranje je omogućilo vojnim dužnosnicima procjenu učinkovitosti sustava naoružanja, javlja NBC.

'Test GT 255 omogućio nam je procjenu performansi pojedinih komponenti raketnog sustava', rekla je potpukovnica Karrie Wray, zapovjednica 576. eskadrile za testiranje u letu. 'Kontinuiranim testiranjem različitih profila misija možemo unaprijediti performanse cijele flote interkontinentalnih balističkih raketa i osigurati maksimalnu razinu spremnosti kopnene komponente nacionalne nuklearne trijade', dodaje potpukovnica.

Povratni moduli prešli su tisuće kilometara do unaprijed određenog cilja na Kwajalein Atoll na Marshallovim Otocima, u zapadno-središnjem dijelu Tihog oceana. Zapovjedništvo zračnih snaga za globalne udare (Air Force Global Strike Command) priopćilo je kako je cilj lansiranja bio 'provjeriti učinkovitost, spremnost i preciznost' sustava naoružanja. Također su naglasili da je riječ o rutinskom testu koji je bio planiran godinama unaprijed. U nadolazećim danima iz iste baze planirana su i lansiranja misija tvrtke SpaceX, zakazana za 8. ožujka, te 11. ožujka.

Minuteman III je jedan od najpouzdanijih i najdugovječnijih strateških sustava na svijetu - redovitim testovima poput GT-255 osigurava se da ostane potpuno operativan i vjerodostojan element nuklearnog odvraćanja. Osim toga, jedini je kopneni interkontinentalni balistički projektil u službi američkih snaga.

Očekuje se da će se Sjedinjene Države oslanjati na njega do 2030-ih. Popularno se naziva 'projektilom sudnjeg dana' zbog svoje ogromne razorne moći i ključne uloge u američkoj nuklearnoj trijadi. Jedna raketa može nositi termonuklearne bojeve glave snage stotine kilotona, što je dovoljno za uništenje velikih gradova ili više ciljeva istovremeno. Kao dio sustava za uzvraćanje nakon prvog udara, osigurava scenarij međusobno zajamčenog uništenja, poznat kao MAD (mutual assured destruction).

S dometom koji, ovisno o konfiguraciji i teretu, može doseći približno 9.600 do oko 13.000–14.000 kilometara te maksimalnom brzinom do oko 28.000 km/h, ova raketa sposobna je pogoditi ciljeve na drugim kontinentima Taj koncept izaziva asocijacije na apokaliptičke posljedice globalnog nuklearnog rata, pa je raketa dobila dramatičan nadimak. U stvarnosti je Minuteman III strateški ICBM dizajniran isključivo za odvraćanje, a ne za inicijaciju sukoba.