Zelenski zaprijetio Orbanu: 'Dat ćemo njegovu adresu našim Oružanim snagama'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da bi ukrajinskoj vojsci mogao otkriti adresu „jedne osobe u Europskoj uniji“ koja blokira europsku financijsku pomoć Ukrajini. Kako prenosi ukrajinska novinska agencija UNIAN, Zelenski je to rekao 5. ožujka tijekom susreta s novinarima. Agencija navodi da je predsjednik vjerojatno aludirao na mađarskog premijera Viktor Orbán, iako ga nije izravno imenovao. Informaciju prenosi i ruski neovisni medij Meduza.

„Nadamo se da jedna osoba u Europskoj uniji neće blokirati 90 milijardi eura ili barem prvu tranšu tog iznosa, kako bi ukrajinski vojnici dobili potrebno oružje. U suprotnom ćemo adresu te osobe dati našim Oružanim snagama, neka ga nazovu i razgovaraju s njim na svom jeziku“, rekao je Zelenski.

We’ll give Orbán’s address to our Armed Forces — let them call him and speak to him in their own language. pic.twitter.com/FERRjixthA — Clash Report (@clashreport) March 5, 2026

Dodao je kako Ukrajina nema alternativni izvor financiranja za taj novac. „Razumijemo da taj iznos blokira jedna osoba. Ovdje službeno nema nikakvih tajni“, naglasio je ukrajinski predsjednik. Mađarska je u veljači blokirala odluku kojom je Europska unija trebala Ukrajini odobriti zajam od 90 milijardi eura. Budući da takva odluka zahtijeva jednoglasnu potporu svih država članica, protivljenje Budimpešte zaustavilo je proces.

Zbog istog stava Mađarske Unija također nije uspjela usvojiti ni 20. paket sankcija protiv Rusija, koji se pripremao povodom četvrte godišnjice početka rata u Ukrajini. Odluka mađarske vlade dolazi uoči parlamentarnih izbora u zemlji, zakazanih za 12. travnja.