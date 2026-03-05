Naši Portali
BLOKIRA POMOĆ UKRAJINI

Zelenski zaprijetio Orbanu: 'Dat ćemo njegovu adresu našim Oružanim snagama'

Volodimir Zelenski
Foto: Reuters/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
05.03.2026.
u 17:48

Mađarska je u veljači blokirala odluku kojom je Europska unija trebala Ukrajini odobriti zajam od 90 milijardi eura. Budući da takva odluka zahtijeva jednoglasnu potporu svih država članica, protivljenje Budimpešte zaustavilo je proces

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da bi ukrajinskoj vojsci mogao otkriti adresu „jedne osobe u Europskoj uniji“ koja blokira europsku financijsku pomoć Ukrajini. Kako prenosi ukrajinska novinska agencija UNIAN, Zelenski je to rekao 5. ožujka tijekom susreta s novinarima. Agencija navodi da je predsjednik vjerojatno aludirao na mađarskog premijera Viktor Orbán, iako ga nije izravno imenovao. Informaciju prenosi i ruski neovisni medij Meduza.

„Nadamo se da jedna osoba u Europskoj uniji neće blokirati 90 milijardi eura ili barem prvu tranšu tog iznosa, kako bi ukrajinski vojnici dobili potrebno oružje. U suprotnom ćemo adresu te osobe dati našim Oružanim snagama, neka ga nazovu i razgovaraju s njim na svom jeziku“, rekao je Zelenski.

Dodao je kako Ukrajina nema alternativni izvor financiranja za taj novac. „Razumijemo da taj iznos blokira jedna osoba. Ovdje službeno nema nikakvih tajni“, naglasio je ukrajinski predsjednik. Mađarska je u veljači blokirala odluku kojom je Europska unija trebala Ukrajini odobriti zajam od 90 milijardi eura. Budući da takva odluka zahtijeva jednoglasnu potporu svih država članica, protivljenje Budimpešte zaustavilo je proces.

Zbog istog stava Mađarske Unija također nije uspjela usvojiti ni 20. paket sankcija protiv Rusija, koji se pripremao povodom četvrte godišnjice početka rata u Ukrajini. Odluka mađarske vlade dolazi uoči parlamentarnih izbora u zemlji, zakazanih za 12. travnja.
Ključne riječi
Ukrajina Europa Mađarska Viktor Orbán Volodimir Zelenski

Komentara 10

OP
opančar
18:52 05.03.2026.

dosta si ti zelenski izmuzao EU i SAD stotine milijardi dolara u 4 godine i nakrao se, pljuješ po onima koji te kruhom hrane, npr.merca, nikad ti dosta, a sad čak i otvoreno prijetiš, nije ti to pametno.

ČU
Čuružan
18:52 05.03.2026.

Zelenski je totalno prolupao. Od Slovačke i Mađarske (jednim delom) dobija struju, a ovamo preti predsedniku jedne suverene zemlje. Sad je baš preterao. Ako tako nastavi i EU će mu okrenuti leđa.

AG
Agram1960
19:01 05.03.2026.

Da li će tko iz EU stati u obranu Madjarskog suvereniteta pred ovim manijakom?

