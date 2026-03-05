Naši Portali
OVO JE IZDELIYE 30

FOTO Putin ostao bez važnih zaliha? Za rat u Ukrajini Rusi posežu za novom krstarećom raketom

Autor
Danijel Prerad
05.03.2026.
u 14:10

Ukrajinska sigurnosna služba (GUR) je, temeljem analize ostataka, objavila detalje o novoj ruskoj raketi koju koriste od kraja 2025.

Rusija u ratu u Ukrajini koristi novu vrstu krstarećih raketa lansiranih iz zraka, Izdeliye 30, objavila je ukrajinska sigurnosna služba (GUR) na temelju analize pronađenih ostataka. Novi razvoj događaja možda upućuje na činjenicu da Rusiji ponestaje zaliha "naslijeđenih" krstarećih raketa lansiranih iz zraka , a nova proizvodnja ne može zadovoljiti njezinu ratnu potražnju. Kao rezultat toga, Rusija nastoji nabaviti oružje ove klase koje je jeftinije za proizvodnju i bolje prilagođeno prirodi sukoba.

Glavna obavještajna uprava (GUR) ukrajinskog Ministarstva obrane prva je javno objavila informacije o novoj raketi, za koju tvrdi da se koristi u ratu od kraja 2025. godine. Ukrajinska obrambena obavještajna služba objavila je interaktivni 3D model, glavne sklopove i komponente nove neprijateljske krstareće rakete "Izdeliye 30", kao i podatke o 20 poduzeća uključenih u njezin lanac proizvodne suradnje. Temeljem pronađenih olupina GUR opisuje projektil kao projektil sa sklopivim krilima raspona oko 3 metra, bojevom glavom teškom 825 kilograma i dometom od najmanje 1450 kilometara. Pokreće ga novi kompaktni turbomlazni motor koji omogućuje krstareću brzinu od 720 kilometara na sat.

Avatar nekakav
nekakav
13:57 05.03.2026.

AI je odlična stvar, iz bezvezne fotke napraviš cijelu priču. šteta da postoje softveri kroz koje to provučeš pa vidiš fake... da, rusi imaju ogromne rezerve bombe koje prepravljaju u klizne bombe, i tu nema govora o toma de im nedostaje nešto. projekt izdelija je nešto novo, na tome rade godinama, i nema određeni model, već par varijanti, to je javno poznato, ponekad rusi objave video gdje jedan od tih tipova rakete ulazi kroz prozor u zgradu i bum! nešto je tiho iz ukrajine, nema vijesti, svo svjetlo reflektora uzeli izraleci/amerika.

