FOTO Putin ostao bez važnih zaliha? Za rat u Ukrajini Rusi posežu za novom krstarećom raketom

Rusija u ratu u Ukrajini koristi novu vrstu krstarećih raketa lansiranih iz zraka, Izdeliye 30, objavila je ukrajinska sigurnosna služba (GUR) na temelju analize pronađenih ostataka. Novi razvoj događaja možda upućuje na činjenicu da Rusiji ponestaje zaliha "naslijeđenih" krstarećih raketa lansiranih iz zraka , a nova proizvodnja ne može zadovoljiti njezinu ratnu potražnju. Kao rezultat toga, Rusija nastoji nabaviti oružje ove klase koje je jeftinije za proizvodnju i bolje prilagođeno prirodi sukoba.



Glavna obavještajna uprava (GUR) ukrajinskog Ministarstva obrane prva je javno objavila informacije o novoj raketi, za koju tvrdi da se koristi u ratu od kraja 2025. godine. Ukrajinska obrambena obavještajna služba objavila je interaktivni 3D model, glavne sklopove i komponente nove neprijateljske krstareće rakete "Izdeliye 30", kao i podatke o 20 poduzeća uključenih u njezin lanac proizvodne suradnje. Temeljem pronađenih olupina GUR opisuje projektil kao projektil sa sklopivim krilima raspona oko 3 metra, bojevom glavom teškom 825 kilograma i dometom od najmanje 1450 kilometara. Pokreće ga novi kompaktni turbomlazni motor koji omogućuje krstareću brzinu od 720 kilometara na sat.