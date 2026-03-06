VIDEO Je li ovo bio okidač? Pitanje je sve ostavilo u šoku: 'Jeste li imali seksualne odnose sa savjetnikom?'

Predsjednik Donald Trump smijenio je ministricu unutarnje sigurnosti Kristi Noem. Trump je objavio odluku na društvenim mrežama, navodeći da će je zamijeniti republikanski senator iz Oklahome Markwayne Mullin.Odluka dolazi nakon tjedana rastućih kritika i pritisaka iz vlastite administracije, Kongresa i medija. Noem je bila pod intenzivnim nadzorom zbog navodnog lošeg upravljanja ministarstvom, kontroverznih troškova i osobnih skandala.

Kristi Noem, netom prije smjene bila je na saslušanja u Odboru za pravosuđe Zastupničkog doma, gdje je odbila izravno odgovoriti na pitanje ima li seksualne odnose s Coreyjem Lewandowskim, svojim savjetnikom. Tijekom saslušanja o nadzoru Ministarstva domovinske sigurnosti (DHS) demokratska zastupnica Sydney Kamlager-Dove postavila je izravno pitanje: "Je li ikada tijekom vašeg mandata kao ministrice DHS-a imali seksualne odnose s Coreyjem Lewandowskim?“ Noem, čiji je suprug Bryon prisustvovao saslušanju ragirala je bijesno. "Šokirana sam što u ovom odboru prodajemo tabloidno smeće", odgovorila je. Noem je također rekla da je Lewandowski "posebni vladin zaposlenik koji radi za Bijelu kuću. U saveznoj vladi ih ima tisuće", dodajući da nema utjecaja na odluke u DHS-u. Kamlager-Dove je inzistirala na odgovoru rekavši: "U redu je da vas pitanje uvrijedi. Ali to je također pravo pitanje i trebali biste biti u mogućnosti odgovoriti na pitanje jasno i bez oklijevanja...".

U ranijim pojavljivanjima pred Senatom, nijedan zastupnik nije izravno pitao Noem o njezinom odnosu s Lewandowskim. Sljedeći demokrat koji je postavio pitanja nakon Kamlager-Dove, Jared Moskowitz iz Floride, dodatno ju je pritisnuo. "Stvarno mislim da morate reći riječ 'ne' kako biste to mogli razjasniti“, rekao je Moskowitz.

Noem i Lewandowski, oboje u braku, već više od godine dana suočavaju se s glasinama o izvanbračnoj vezi. Oboje uporno poriču romantičnu vezu, a Lewandowski je ranije nazvao optužbe „glupostima“. Noem je Lewandowskog, bivšeg Trumpovog savjetnika i menadžera kampanje, imenovala posebnim državnim zaposlenikom (SGE) u DHS-u, gdje navodno djeluje kao de facto šef kabineta. Republikanski senator Thom Tillis nazvao je Noemino vodstvo „katastrofom“ i zatražio njezinu ostavku, optužujući je za korupciju unutar DHS-a. Demokrati su istaknuli zloupotrebu luksuznih privatnih aviona (uključujući Boeing od 70 milijuna dolara za ICE) i Lewandowskijev utjecaj izvan službenih ovlasti.

Noem se inače našla u središtu žestokih kontroverzi nakon niza smrtonosnih incidenata u Minneapolisu koji su dodatno rasplamsali debate o agresivnoj politici masovnih deportacija Trumpove administracije. Noemina karijera bila je puna uspona i kontroverzi. Rođena na ranču u blizini Waterdowna u Južnoj Dakoti, napustila je fakultet bez diplome 1994. nakon očeve smrti u nesreći na farmi. Rodila je kćer Kassidy mjesec dana kasnije. Političku karijeru započela je 2006. u državnom Zastupničkom domu, zatim je 2011. ušla u Kongres SAD-a, a 2018. postala guvernerka Južne Dakote (ponovno izabrana 2022.). Tijekom pandemije istaknula se otporom restriktivnim mjerama, a u Kongresu je podržavala Trumpovu "muslimansku zabranu", te se zalagala za zabranu pobačaja na saveznoj razini. Najveća kontroverza prije DHS-a bila je priča iz memoara "No Going Back" (2024.), gdje je opisala kako je ubila svog psa jer se "neprimjereno ponašao" u lovu i pojeo susjedovo pile. "Mrzila sam tog psa", napisala je, što je izazvalo nacionalni bijes.