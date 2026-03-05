Pokrenuta kampanja da se Trumpov sin pošalje u rat: 'Služenje je čast. Snaga se nasljeđuje'

Satirička web-stranica koja poziva najmlađeg sina Donalda Trumpa, 19-godišnjeg Barrona Trumpa, da bude unovačen u američku vojsku, pojavila se u trenutku kada su SAD i Izrael pokrenuli udare na Iran. Hešteg #SendBarron postao je trending na društvenim mrežama.

Operacija Epic Fury, u okviru koje su SAD i Izrael izveli opsežne zračne udare na Iran, odnijela je živote šest američkih vojnika. Donald Trump suočava se s kritikama zbog navodnog nedostatka brige za gubitke. Tijekom kratkog obraćanja na ceremoniji dodjele Medalje časti, komentatori su primijetili da je Trump djelovao ravnodušno prema poginulima, radije govoreći o svojim planovima za novu plesnu dvoranu u Bijeloj kući. To je izazvalo spekulacije hoće li se samoproglašeni “Predsjednik mira” drugačije ponašati ako bi njegov vlastiti sin bio poslan na bojište. U tom kontekstu, bivši scenarist South Parka Toby Morton pokrenuo je satiričnu, a sada već viralnu, web-stranicu: DraftBarronTrump.com, piše Euronews.

Stranica ismijava Donalda Trumpa pozivajući ga da pošalje svog najmlađeg sina Barrona u rat. Kao argumente navodi Trumpovu “hrabrost” i “dokazane gene”, dok istovremeno prikazuje slike Barrona kako spava. - Amerika je jaka jer su njezini vođe jaki - stoji u podnaslovu stranice. - Predsjednik Trump to dokazuje svaki dan. Naravno, njegov sin Barron više je nego spreman braniti zemlju koju njegov otac tako hrabro vodi - stoji u opisu. Stranica završava porukom: 'Služenje je čast. Snaga se nasljeđuje. Bog blagoslovio Barrona'.

Web-stranica, opisana kao 'posvećena slavljenju najjačih i najhrabrijih glasova u ratu', sadrži i apsurdne izjave, jednu su pripisali Donaldu Trump mlađem.: 'Ovaj trenutak zapravo je o Barronu, u redu? Uvijek je bio. On predstavlja snagu, hrabrost i služenje. Ja ću tu počast žrtvi dati na svoj način' – uglavnom pričajući o tome s sigurne udaljenosti.'

Morton, koji je postao poznat po kupovini domena i stvaranju satiričnih stranica, promovirao je web-stranicu na društvenim mrežama, zajedno s drugom stranicom: ResignChuck.com, koja poziva na ostavku demokratskog vođe Chucka Schumera zbog navodnog nedostatka otpora Trumpovim potezima. Pokretanje DraftBarronTrump.com dovelo je do trendinga #SendBarron, pri čemu tisuće korisnika društvenih mreža traže da Barron bude pozvan u službu i bori se rame uz rame s vojnicima koje je njegov otac poslao u bitku.