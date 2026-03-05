Pali se alarm: Europi prijeti veći migracijski val nego 2015., ovo je pet razloga

Europa je u strahu od novih masovnih migracija s Bliskog istoka zbog rata Amerike i Izraela protiv Irana. Potencijalna migracijska kriza iz Irana mogla bi u nekim scenarijima biti i veća od one koja je pogodila Europu 2015. kada se dogodila seoba naroda iz Azije i Afrike povezano s ratom u Siriji.

Šokantne slike iz Irana i Libanona pokazuju nepregledne kolone automobila koji bježe iz svojih domova dovoljne su da se upali migracijski alarm u Bruxellesu. U 2015. i 2016. godini više od milijun i pol ljudi pobjeglo je od rata i terora iz Sirije i susjednih zemalja, te stiglo u Europsku uniju. Samo je Njemačka ugostila oko milijun izbjeglica i migranata što je izazvalo tektonske poremećaje. Krenuli su teroristički napadi povezani s islamizmom, a na tome su profitirale krajnje desne stranke što je promijenilo politički krajolik i Njemačke i cijele Europske unije.

Za sutra su ministri unutarnjih poslova EU najavili sastanak u Bruxellesu. Povjerenik EU za migracije Magnus Brunner već ranije ovog tjedna razgovarao je s turskim ministrom vanjskih poslova o situaciji s izbjeglicama. Turska već pojačava kontrole na svojim graničnim prijelazima s Iranom. Dvije zemlje dijele granicu dugu gotovo 600 kilometara. Grčka također namjerava pojačati granične kontrole s Turskom. Nakon napada na Iran postoji najmanje pet razloga zašto bi Europu mogao pogoditi novi migracijskii val, čak i godi od onoga iz 2015.

1. Mnogo veća populacija u Iranu nego u Siriji

Iran ima oko 93 milijuna stanovnika. Sirija je prije rata 2011. imala oko 22 milijuna. U sirijskom ratu oko 7 milijuna ljudi napustilo je zemlju, to je 31 posto stanovnika. Kada bi deset posto Iranaca napustilo zemlju, to bi bilo više od devet miljuna ljudi.

2. Sankcije i teška ekonomska situacija

Iran je godinama pod međunarodnim sankcijama zbog nuklearnog programa i geopolitike. To znači visoku inflaciju, stalni pad kupovne moći, nezaposlenost među mladima. Ako bi se dogodio dugotrajni rat, mnogi ljudi mogli bi emigraciju vidjeti kao jedini izlaz.

3. Migracijska trasa prema Europi već postoji

Ruta kojom su 2015. migranti dolazili u Europu dobro je 'utabana': Iran - Turska - Grčka - zapadni Balkan - EU. Ta istočnomediteranska i balkanska ruta već je uspostavljena tijekom sirijske krize i dalje je aktivna, pa bi u slučaju nove migracije bila idealan put za nove migracijske valove.

4. Iran već ima veliku migracijsku dinamiku

Iran je desetljećima domaćin milijunima izbjeglica iz Afghanistan. Prema Agenciji UN-a za izbjeglice, čak i prije novog rata, više od dva milijuna tražitelja azila iz susjednog Afganistana živjelo je u Iranu. Ako ovaj rat potraje ti bi se ljudi također mogli pokrenuti i nastao bi lančani migracijski efekt u regiji. Ne zaboravimo niti na sukob Pakistana i Afganistana koji pridodaje dodatni migracijski potencijal prema Europi.

5. Regionalna eskalacija pokreće valove u više država

Rat protiv Irana širi se u veliki regionalni sukob: Iran bombardira zemlje Zaljeva čiju infrastrukturu koriste Sjedinjene Države u napadima na Iran. U rat se uključio i Hezbollah što je izazvalo najprije zračne napade Izraela na Libanon, a sada su i kopnene izraelske snage ušlu u tu državu. Izvješća iz Libanona su alarmantna: Caritas opisuje humanitarnu situaciju na terenu kao dramatičnu. Organizacija procjenjuje da će biti "više od milijun interno raseljenih osoba". To bi značilo više izvora migracije istovremeno, što je scenarij kojeg se europske vlade najviše boje.

Prošli ratovi i sukobi - poput onih u Siriji, Somaliji ili Jemenu - pokazuju da ljudi prvenstveno bježe unutar vlastitih zemalja, tražeći utočište u mirnijim područjima, prije svega kod rodbine. Nakon toga slijedi bijeg prema Europskoj uniji. Iranska migracijska kriza mogla bi biti veća od sirijske zbog velike iranske populacije i puno migranata u samoj zemlji, postojećih migracijskih ruta, ekonomskih problema i regionalnog širenja sukoba. Migracijska kriza iz 2015. pokazala je zorno što se događa kada Europska unija nije spremne za mase izbjeglica. Još jedan takav udar EU bi teško preživjela.