Kako je Izrael postavio zamku za iransko vodstvo: Generali glumili odlazak na Šabat kako bi ih iznenadili

Izraelska vojska objavila je nove detalje operacije u kojoj je ubijen iranski vrhovni vođa Ali Khamenei, tvrdeći da je cijela akcija bila moguća zahvaljujući pažljivo planiranoj obmani. Prema tim informacijama, izraelski generali su neposredno prije napada namjerno ostavili dojam da se vojska povlači za vikend i da zapovjedništvo odlazi kućama na Šabat, piše Daily Mail

Visoki časnici viđeni su kako napuštaju vojni kompleks u Tel Avivu, što je trebalo stvoriti sliku da se aktivnosti smiruju i da nema naznaka velike vojne operacije. No ubrzo nakon toga, kako tvrdi izraelska vojska, mnogi su se diskretno vratili u zapovjedništvo, neki čak i prerušeni, kako bi nastavili pripreme za napad. Prema navodima vojske, cilj je bio uspavati iransku obavještajnu službu i stvoriti dojam da se ništa neuobičajeno ne događa. Izraelsko vodstvo procijenilo je da bi svako naglo povećanje aktivnosti oko vojnog zapovjedništva moglo upozoriti Iran da se sprema velika operacija.

U trenutku kada je obmana uspjela, iranski vrhovni vođa navodno se osjećao dovoljno sigurnim da napusti skrovište i pojavi se na sastanku s najbližim suradnicima u svojoj rezidenciji u Teheranu.Napad je započeo ujutro kada su izraelski borbeni zrakoplovi, među njima i F15, poletjeli prema cilju. Oko dva sata kasnije lansiran je val projektila prema kompleksu u kojem se nalazio Khamenei. Prema izraelskim podacima, ispaljeno je najmanje trideset projektila. Među njima su bili i projektili Blue Sparrow, napredno oružje koje može dosegnuti rub svemira prije nego što se ponovno vrati u atmosferu i pogodi cilj. Projektili teže gotovo dvije tone i imaju domet veći od dvije tisuće kilometara.

Izvorno su razvijeni za testiranje protuzračnih sustava, ali su kasnije prilagođeni za napade na ciljeve na zemlji. Njihova sposobnost izlaska iz atmosfere i ponovnog ulaska velikom brzinom čini ih iznimno teškima za presretanje.

Dok su projektili bili u letu, izraelska strana istodobno je poremetila rad mobilnih mreža u području oko Pasteurove ulice u Teheranu. Prema dostupnim informacijama, ometeno je oko desetak baznih stanica, zbog čega su telefonski pozivi prema sigurnosnom osoblju vrhovnog vođe ostajali bez odgovora.

U trenutku napada u zgradi su se nalazili i drugi visoki iranski dužnosnici. Među poginulima su, prema dostupnim podacima, bili visoki vojni dužnosnik Ali Shamkhani i zapovjednik Revolucionarne garde Mohammad Pakpour, kao i članovi Khameneijeve obitelji. Poginula je i njegova supruga Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh te bivši iranski predsjednik Mahmoud Ahmadinejad. Izraelski obavještajni izvori tvrde da je operacija bila rezultat višegodišnjeg prikupljanja podataka. Prema tim tvrdnjama, obavještajne službe uspjele su pristupiti velikom broju nadzornih kamera u Teheranu koje su iranske vlasti koristile za praćenje stanovništva i političkih protivnika.

Te kamere omogućile su praćenje kretanja tjelohranitelja i sigurnosnih timova oko kompleksa vrhovnog vođe. Podaci su slani u Izrael gdje su analitičari postupno stvarali detaljnu sliku svakodnevnih rutina i rasporeda zaštite. Jedan izvor iz izraelske obavještajne zajednice rekao je da su s vremenom poznavali Teheran gotovo jednako dobro kao vlastiti grad. U operaciji su, prema tim tvrdnjama, korišteni i napredni algoritmi i sustavi umjetne inteligencije koji su analizirali ogromne količine podataka o kretanju iranskog političkog i vojnog vrha.

Navodno je ključnu ulogu odigrao i ljudski izvor koji je pomogao locirati sastanak na kojem se Khamenei nalazio u trenutku napada. Rat između Izraela i Irana u međuvremenu se nastavio širiti. Izraelska vojska tvrdi da je njezina kampanja ozbiljno uzdrmala iransko vodstvo i da će operacije biti nastavljene sve dok se ne ukloni prijetnja koju Izrael vidi u iranskom režimu.

Istodobno Izrael nastavlja napade na ciljeve Hezbollaha u Libanonu. Prema izraelskim tvrdnjama, pogođeno je više od tristo ciljeva te skupine, uključujući desetke napada u posljednja dva dana.

Napetosti se šire i izvan Irana i Izraela. U Indijskom oceanu američka mornarica potopila je iranski ratni brod, pri čemu je poginulo više desetaka mornara. Iranski dužnosnici taj su napad nazvali zločinom na moru i upozorili da će Sjedinjene Države zbog toga snositi posljedice. Iranski vjerski vođe također su zaprijetili osvetom. Jedan od visokih klerika pozvao je na borbu protiv Sjedinjenih Država i Izraela, uz izravne prijetnje američkom predsjedniku.

Sukob je već odnio više od tisuću života u Iranu, više desetaka u Libanonu i više od deset u Izraelu. Rat je počeo utjecati i na globalno gospodarstvo, posebno na tržište energije. Napadi u Perzijskom zaljevu i Hormuškom tjesnacu poremetili su pomorski promet kojim prolazi velik dio svjetske nafte. Cijena nafte porasla je od početka sukoba, a analitičari upozoravaju da bi daljnja eskalacija mogla imati ozbiljne posljedice za svjetsku ekonomiju.