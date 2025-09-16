SAD i Bjelorusija zatopljuju odnose - koji su motivi?

Američki vojni časnici promatrali su u ponedjeljak zajedničke ratne vježbe Rusije i Bjelorusije prvi put otkako je Moskva koristila Bjelorusiju kao odskočnu dasku za ulazak u Ukrajinu, dok američki predsjednik Donald Trump produbljuje veze s najbližim saveznikom Moskve. Prisutnost američkih časnika, manje od tjedan dana nakon što je susjedna Poljska oborila ruske dronove koji su ušli u njezin zračni prostor, najnoviji je znak da Washington nastoji zagrijati odnose s Bjelorusijom. Ministarstvo obrane je objavilo snimku na kojoj se vide dva američka časnika u uniformama kako se rukuju s Krenjinom i zahvaljuju na pozivu. Snimka je sugerirala neobično srdačan trenutak između dviju strana koje su posljednjih godina često bile protivnice.