RATNE VJEŽBE

SAD i Bjelorusija zatopljuju odnose - koji su motivi?

Autor
Danijel Prerad
16.09.2025.
u 19:35

Vježba, poznata kao "Zapad-2025", održava se u vrijeme eskalacije napetosti između Moskve i NATO-a, posebno nakon što je Poljska oborila ruske dronove koji su ušli u njezin zračni prostor.

Američki vojni časnici promatrali su u ponedjeljak zajedničke ratne vježbe Rusije i Bjelorusije prvi put otkako je Moskva koristila Bjelorusiju kao odskočnu dasku za ulazak u Ukrajinu, dok američki predsjednik Donald Trump produbljuje veze s najbližim saveznikom Moskve. Prisutnost američkih časnika, manje od tjedan dana nakon što je susjedna Poljska oborila ruske dronove koji su ušli u njezin zračni prostor, najnoviji je znak da Washington nastoji zagrijati odnose s Bjelorusijom. Ministarstvo obrane je objavilo snimku na kojoj se vide dva američka časnika u uniformama kako se rukuju s Krenjinom i zahvaljuju na pozivu. Snimka je sugerirala neobično srdačan trenutak između dviju strana koje su posljednjih godina često bile protivnice.

Ključne riječi
vojne vježbe Bjelorusija Rusija

