Sačić o zločinu u Gruborima: Bajić je učinio sve da zataška i zaustavi procesuiranje svojih prijatelja

Saborski zastupnik Hrvatskih suverenista Željko Sačić odbacio je u četvrtak optužbe za neprocesuiranje zločina počinjenih u Gruborima 1995. istaknuvši kako je pravomoćnim presudama domaćih i Haaškog suda utvrđeno da je nevin, iako mu neki pokušavaju nametnuti krivnju.

Ustvrdio je, na konferenciji za novinare ispred Hrvatskog sabora, kako se protiv njega vodi haranga i javni linč zbog zalaganja za provedbu programa Hrvatskih suverenista koji su iskoristili krugovi oko Milorada Pupovac i njegove nevjenčane supruge Slavice Lukić.

Oslobađajuće sudske presude domaćih i međunarodnih sudova

Sačić tvrdi i da ga određeni mediji eksponiraju unatoč pravomoćnim sudskim presudama domaćih i međunarodnih sudova u vezi ubojstava u Gruborima. Naglasio je da s indignacijom odbija takve optužbe i poručio da pomno pročitaju oslobađajuće sudske presude domaćih i međunarodnog kaznenog suda kojom su oslobođeni bilo kakve odgovornosti njegov ratni zapovjednik general Mladen Markač i general Ante Gotovine.

Prema tim presudama moje odgovornosti o zataškavanju u slučaju Grubori apsolutno nema, podsjetio je Sačić. Naprotiv, ustvrdio je, "upravo ti krugovi od Pupovčevog SDSS-a i drugih političko-medijskih krugova ciljano insiniuraju i javno me sramote da bi zašitili svoje prijatelje i istomišljenike i ideološke pobornike, u vrijeme glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića, radi zaštite najodgovornijih za neprocesuiranje ratnih zločina u Hrvatskoj, Srbe koji nisu odradili svoj posao".

Taj cilj su, nažalost, i ostvarili, ocijenio je Sačić. Bajić je učinio sve što je bio u njegovoj moći da zataška i zaustavi procesuiranje svojih prijatelja, političkih i ideoloških istomišljenika, koji su najodgovorniji za neprocesuiranje kaznenih djela i nepoduzimanje zakonom predviđenih mjera i radnje koje bi pridonijele lakšem utvrđivanju pravog stanja stvari i potencijalnih počinitelja kaznenih djela, ustvrdio je Sačić.

Rekao je da to potvrđuje i oslobađajuća presuda Međunaordnog kaznenog suda u Haagu u kojoj se izrijekom navodi da je najodgovorniji za neprocesuiranje počinitelja u Gruborima upravo represivno odvjetnički političko kriminalistički sustav.

Dodao je kako je, nakon počinjena zločina 25. kolovoza 1995. između 10 i 11,30 sati, nadležna Policijska postaja u Kninu već u 13 sati bila upoznata s time da ima i mrtvih ljudi i paleži u selu Gruborima u Plavnom i to je uvedeno u dnevnik događaja te postaje, ali njezin tadašnji zapovjednik Čedo Romanić ništa nije poduzeo.

Sačić je ustvrdio kako je tek 24 sata nakon tog događaja, idućeg dana oko 10 sati došao u Knin, a prije toga su tri policijske ophodnje već bile u Gruborima i nitko ih nije onemogućavao da obave svoj posao na koji su bile poticane, ali ga nisu učinile. Na to ključno pitanje Mladen Bajić nikad nije dao odgovor, upozorio je Sačić.

Kada sam stigao u Grubore idućeg dana i vidio mrtve ljude , odmah sam zvao načelnika Policijske uprave zadarske Ivana Cetinu i pozvao ga da organizira provedbu očevida, misleći da sam prvi koji je došao na mjesto događaja, objasnio je Sačić.

"To je evidentirano i u mom ratnom dnevniku koji je predočen i pročitan na domaćim sudovima i u Haagu.Tražio sam provedbu očevida, a ne suprotno kako me tendenciozno optužuju neki novinari da bi me ocrnili kao nečasnog čovjeka u okolnostima 'trgovačke koalicije' Plenkovića i Pupovca, iako imam pravomoćne sudske presude koje ih demantiraju", poručio je, među ostalim, Sačić.