Milorad Pupovac: Potreban nam je radikalni zaokret

Danas će se s početkom u 9:30 održati sjednica Hrvatskog sabora na kojoj bi zastupnici trebali donijeti odluku o raspuštanju 9. saziva Sabora, što je predložilo šest klubova vladajuće većine.

Tijek događaja:

9:46 - U ime kluba SDSS-a zastupnicima se obratio Milorad Pupovac

- Danas bismo trebali donijeti odluku o raspuštanju Sabora. Za nepunih dva mjeseca trebali bismo izaći na izbori. Ukoliko ćemo izaći na izbore tako da prodajemo floskule narode, umjesto da ga izvedimo na pravi put. Izvodimo ga na put ovisnosti, a ne neovisnosti. Zato ako donosimo danas odluku, potreban nam je radikalni zaokret. Ako ne želimo da se dogodi ono što se dogodilo posljednjih godina, ono što sad želim reći kako mi vidimo kao radikalni zaokret. Potreban je radikalni zaokret u toleranciji društva. Moramo krenuti od nulte točke tolerance.

- Naša ekonomija je potpuno neodrživa. Sve ono temeljem čega bismo imali neovisnost je ili rasprodano ili neiskorišteno. Potreba je zaokret prema novim tehnologijama. Potreban je zaokret prema obrazovanju.

9:43 - Zastupnicima se obratio Miro Bulj

- Poštovani narodi, kolege i kolegice. Danas će se raspustiti hrvatski Sabor. Izbori su izraz demokracije za što smo se borili u ratu. Posebno bih se zahvalio svojim kolegama u Mostu. Ovo ne smije biti produžena ruka korupcija. Za 40 dana ističe moratorij na poljoprivredno zemljište. No nitko ništa nije poduzeo. Niti premijer niti ministrica. Bez bogatog sela nema bogate Slavonije. Pitam Vladu što će s plaćama nakon šest mjesecima? Što će biti s radnicima? - kazao je.

Podsjetio je da su prije dvije godine obećane dvije milijarde kune Splitsko-dalmatinskoj županiji, ali ništa nije uloženo.

- Pokazali smo da nismo nikakvi žetončići. Pozivam narod da glasa za narodne zastupnike, a ne demagoge.

9:40 - Na Facebooku se oglasio i Gordan Maras, zastupnik SDP-a.

- Nisam kriv jer sam sve napravio što je u mojoj moći, ali sam žalostan i sram me što sam dio 9. saziva Sabora koji je izdao Zagreb i nije donio zakon o obnovi Grada. Nikada to HDZ-u neću zaboraviti!!! Da odustanem ili da tjeram lopove, koji su nas izdali, do kraja?

Slika je od danas, sto metara od Bana Jelačića - stoji u statusu.

9:35 - Premijer Andrej Plenković ušao je na stražnji ulaz kako bi izbjegao prosvjednike.

9:20 - Brojni klubova zastupnika imaju svoje sastanke uoči predsjedavanja. Među njima je i klub zastupnika stranke Milana Bandića. Zagrebački gradonačelnik nije želio kazati hoće li ili ne biti protiv raspuštanja.

Klub je tražio dodatne konzultacije oko ukidanja delimitiranja financija grada Zagreba.

9:06 - Prosvjednici dočekuju zastupnike i ministre ispred Sabora i traže glasovanje o Zakonu.

9:04 - Javna rasprava o Zakonu je krenula - kazao je ministar Tomislav Ćorić, no njega su prekinuli prosvjednici skandirajući: 'Prvo zakon, onda raspust'.

On je jednom od njih poručio: - Ne možemo svi mi biti glumci

8:40 - Mostov Miro Bulj kazao je prosvjednicima da je sramotno raspuštanje Sabora prije donošenja zakona

8:33 - Jedan dio građana kao i zagrebačke oporbe prenoćio je ispred Sabora u znak prosvjeda jer zbog raspuštanja Sabora u ovom sazivu neće biti donesen Zakon o obnovi Zagreba. Na Markovu trgu je prosvjed članova platformi Možemo, Zagreb je naš i stranki Nova ljevica, ORaH i Radnička fronta.

- Vladajući misle da će imati više mandata ako imaju ranije izbore, Građani im trebaju poslati poruku. - kazao je Tomislav Tomašević iz stranke Zagreb je Naš za N1.

- Sjetimo se da je kompleksni lex Agrokor bio napisan i donesen u tri tjedna, a ovaj nisu uspjeli donijeti u dva mjeseca - istaknuo je Tomašević.

Upitan o izlasku na parlamentarne izbore, kazao je: - Koalicija s kojom idemo je već dogovorena. Do prosvjeda je došlo iz bijesa. Želimo poručiti da ostanemo ovdje i isto što želimo ovdje i zastupnicima. Da ostanu i naprave svoj posao.

Podsjećamo, za raspuštanje Sabora potrebna je većina svih zastupnika, odnosno 76 zastupnika.

Izbori se moraju od raspuštanja održati u roku 60 dana, kako stoji u Ustavu Republike Hrvatske. O datumu će sukladno svojim ovlastima odlučiti predsjednik Zoran Milanović. Mogući datumi su 21. lipanj, 28. lipanj, 5. srpanj i 12. srpanj.