Bačić: Kada za to dođe vrijeme, vladajuća većina imat će 80 ruku za raspuštanje Sabora

Kada za to dođe vrijeme, vladajuća većina imat će 80 ruku za samoraspuštanje Hrvatskog sabora - kazao je to danas novinarima u Saboru predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić, a prenijela Hina, istodobno ne želeći precizirati kada bi se odluka o raspuštanju Sabora mogla donijeti.

- Naša je namjera održati izbore čim se za to steknu epidemiološki uvjeti. Odnosno, da se Sabor raspusti kada bude povoljna epidemiološka situacija - uzvratio je Bačić jer su se danas tijekom saborske rasprave mogla čuti nagađanja da bi Sabor mogao biti raspušten već u ponedjeljak. To je nekoliko puta tijekom rasprave ponovio SDP-ov Gordan Maras. Kada se Bačića upitalo, bi li Sabor onda mogao biti raspušten upravo u ponedjeljak on je samo uzvratio kako je sve moguće.

Bačić je usto najavio da će se o jučer raspravljenom rebalansu proračuna glasati idući tjedan, a kojeg će to točno dana biti odlučit će se sutra na sastanku vladajuće koalicije. Što se tiče Zakona o obnovi Zagreba, istaknuo je kako donošenje tog Zakona ovisi o datumu izbora.

- Riječ je o vrlo važnom i kompleksnom zakonu koji teži između 35 i 50 milijarda kuna, a obnova će trajati jako dugo. Zato nisam pobornik hitne i kratke procedure samo da bi se donio zakon. Kako bi se Zagrepčanima brzo pomoglo, Vlada donosi mjere kojima će se građanima čiji su objekti najgore stradali omogućiti najam stanova po principu POS-a, a najamninu bi plaćala država. Zakon će ići u javnu raspravu, vjerojatno kraću od 30 dana, a nakon toga sam sklon da ide u redovnu proceduru - izjavio je Bačić.

I dok je Maras nekoliko puta tijekom dana ponovio kako prema informacijama koje do njega stižu raspuštanje Sabora slijedi u ponedjeljak, šef Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk reče kako će prema posljednjim informacijama posljednji dan rada ovog saziva Sabora biti 22. svibnja.

- No, ako bi se Sabor raspustio u ponedjeljak, posljedica bi bila to da se izbori moraju održati najkasnije 12. srpnja - kazao je Bauk dodajući da će SDP podržati raspuštanje Sabora ako u trenutku glasanja budu ispunjeni uvjeti slobode kretanja i javnog okupljanja. Dometnuo je tek da će vladajući, budu li imali dovoljno ruku za rebalans proračuna, imati i dovoljan broj glasova za raspuštanje Sabora.

Odgovor na pitanje do kada će raditi ovaj saziv Sabora, sutra na koalicijskom sastanku očekuje doznati Milorad Batinić iz HNS-a koji se dotaknuo i Zakona o obnovi Zagreba.

- Zakon o obnovi Zagreba je spreman. Treba ispoštovati i neke proceduralne obaveze, ali to neće spriječiti da se krene u obnovu temeljem postojećih zakona. Dobili smo tumačenje kako je bolje da idemo na izbore, a novi saziv Sabora donese taj zakon - reče Batinić.