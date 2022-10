Sa 17 godina otišla je u partizane i dva puta je ranjena u noge, umrla je u velikoj bijedi

Zbog zastoja srca 20. listopada 2013. godine u 11:45 sati u osamdeset devetoj godini umrla je Jovanka Broz, supruga bivšeg predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita. Posljednja želja bila joj je da bude pokopana u Kući cvijeća, gdje počiva i bivši jugoslavenski predsjednik. Jovanka Budisavljević, mlada lička partizanka srpskoga podrijetla, supruga jugoslavenskog državnog vođe postala je u travnju 1952. Od Tita je bila mlađa 32 godine.

Posljednje godine života živjela je u ekstremnoj izolaciji i velikoj bijedi.

- Živim iz inata i, dok sam živa, borit ću se za pravdu i za ono što meni pripada. Ja sam žilava Ličanka, takva sam, takva ću i umrijeti. Nisam ja neki protokolarni ukras koji oni tek tako mogu odstraniti, poništiti i uništiti. Imam čelične živce i, hvala Bogu, čuva me zdravlje pa ćemo se još preganjati. Godinama me zastrašuju, iscrpljuju, maltretiraju jer misle da će, ako ubiju mene, ubiti i sve tajne i vruće teme koje se još iz tog doba, iz Titova života, ovdje provlače. A to neće moći - kazala je za života Jovanka Broz Žarku Jokanoviću, koji je niz ispovjednih višegodišnjih razgovora s prvom damom Jugoslavije objavio u knjizi “Moj život, moja istina”.

Zadovoljenje pravde nije doživjela, preminula je u popriličnoj bijedi 2013. u Beogradu, pune 33 godine u izolaciji čekajući ostavinsku raspravu kako bi doznala što joj nakon suprugove smrti pripada.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL 30.09.2021., Beograd, Srbija - U predvorju Radiotelevizije Srbije postavljena je izlozba "Jovanka Broz - u boji" od 20-ak haljina i nekoliko osobnih predmeta Jovanke Broz. Photo: Dubravka Petric/PIXSELL

Jovanka je sa samo 17 godina otišla u partizane i dobila je brojna odlikovanja, a u ratu je dva puta ranjena u noge. Nakon rata imala je čin majora, a kasnije je postala i potpukovnica.

Za Tita se udala kada je imala 28 godina, a on je tada imao 60. Bilo joj je zabranjeno vidjeti ga posljednje tri godine njegovog života, a mjesec dana nakon smrti Tita izbačena je u spavaćici iz kuće u Užičkoj 15. Dogodilo se to pod prijetnjom oružjem te nije mogla uzeti niti osobne stvari. Prebačena je u svojevrsni kućni pritvor u neadekvatnu staru vilu na Bulevaru mira. Vila nije imala grijanje i prokišnjavala je, a Jovanka nije imala osobne dokumente niti zdravstvenu iskaznicu.

Lijes Jovanke Broz spušten je u grob uz taktove popularne pjesme talijanskih partizana 'Bella ciao'.

- Jovanka do pred smrt kao da nije postojala, a upoznala je više lidera država nego bilo koji političar poslije. Vrijeme je da danas priznamo da smo počinili grijeh prema njoj i svojoj povijesti. Zaboravivši nju, zaboravili smo sebe - poručio je Ivica Dačić, tadašnji srbijanski premijer. Spočitnuo je i što na pokopu nije bilo predstavnika Vlada drugih država bivše Jugoslavije. Govor je održao i predsjednik SUBNOR-a Miodrag Zečević.

- Tvoj život kraj historijske gromade nije bio nimalo lak i jednostavan. Bila si hrabar ratnik, borac vojske i pokreta - rekao je tada Zečević.