S ovim simptomom gripe neki se bore i tjednima nakon ozdravljenja: Liječnice objasnile zašto

Kašalj nije rijetkost i postoji više od pedeset uzroka kašlju, međutim, u sezoni respiratornih infekcija on je najrašireniji. Mnoge koji su posljednjih mjeseci preboljeli gripu ili neku virozu, kašalj je nastavio mučiti još dugo nakon što su ozdravili pa smo pitali obiteljske liječnike o čemu je riječ.

– Produljeni kašalj i inače se javlja u sezoni gripe i sincicijsko-respiracijskog virusa, a ove godine je uočeno da ga ima nešto više i pripisuje se sojevima gripe koji su dominirali ove sezone i koji su malo jače djelovali na produljeni kašalj – kaže dr. Ines Balint.

Produljeni kašalj javlja se kod oboljelih od gripe koja napada dišne puteve i tada dolazi do preosjetljivosti dišnih puteva na virus, pojašnjava ova iskusna liječnica. Suhi kašalj u ovom slučaju može potrajati dva do četiri tjedna.

– To je suhi, nadražajni kašalj. Prvo treba provjeriti da nije došlo do komplikacije s bakterijom, a ako nije, tada se preporučuju lijekovi koji smiruju suhi kašalj, znači ne lijekovi za iskašljavanje jer nema sluzi nego za smirivanje kašlja, a ako ni to ne pomaže, onda inhalacije lijekovima – kaže dr. Balint. Produljeni kašalj inače ima najmanje pedeset mogućih uzroka, napominje dr. Vikica Krolo, od prehlada i virusnih alergija do GERB-a, a nije rijetkost da kašalj potraje i dva-tri mjeseca. Inače, kašalj može biti akutni, koji traje kraće od tri tjedna, subakutni koji može potrajati od tri do osam tjedana te kronični kašalj koji traje dulje od osam tjedana.

Najčešći su uzroci kroničnog kašlja alergije, astma, gastroezofagealni i laringofaringealni refluks tj. GERB i LPR ili vraćanje želučanog sadržaja u jednjak i usta, zatim sindrom kašlja gornjih dišnih puteva, tzv. postnazalni drip (slijevanje sekreta iz nosa i sinusa u grlo), pušenje, neki lijekovi za liječenje povišenog krvnog tlaka te bakterijski bronhitis kod djece. Inače, gripa je u padu posljednjih mjesec dana pa je zadnji tjedan HZJZ zabilježio 2304 potvrđena slučaja, što je nešto više od 40 tisuća oboljelih tijekom ove sezone.